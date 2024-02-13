نمو الأجور في بريطانيا يتباطىء لأدنى مستوى منذ أكثر من عام

أظهرت إحصاءات بريطانية رسمية اليوم الثلاثاء، أن نمو الأجور في المملكة المتحدة تباطأ لأدنى مستوى منذ أكثر من عام، كما تراجعت الوظائف الشاغرة مجددًا.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن متوسط الأجور، باستثناء الحوافز، تراجع إلى 6.2 % خلال الربع الممتد حتى ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 6.7 % خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي.

وتراجعت الوظائف الشاغرة للشهر التاسع عشر على التوالي، حيث انخفضت بواقع 26 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 932 ألف خلال ثلاثة أشهر حتى يناير الماضي، فيما يعد انخفاضًا قياسيًا.

وتراجع معدل البطالة إلى 3.8 % خلال آخر ثلاثة أشهر من عام 2023، مقارنة بـحوالي 3.9 % خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر حتى يناير 2023.