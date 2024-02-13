العجز التجاري لتونس يتراجع 49.7 % في يناير

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجع العجز التجاري لتونس بنسبة 49.7 بالمائة خلال يناير الماضي مقارنة بذات الشهر في العام 2023.

 

واستقرّت قيمة هذا العجز، وفقًا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، في حدود 550.6 مليون دينار تونسي، مقابل عجز بقيمة 1095.4 مليون دينار في يناير 2023.

 

وأظهرت مؤشرات التجارة الخارجية التّي نشرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تطوّرت بمقدار 8.1 نقاط، وبلغت نسبة90.3 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023.

 

وسجل الميزان التجاري لتونس في يناير الماضي، دون احتساب الطاقة، فائضًا بقيمة 133 مليون دينار، علمًا بأن العجز التجاري لقطاع الطاقة قدّر بنحو 683.6 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 639.6 مليون دينار في يناير 2023.

 

ويرجع تحسّن مستوى العجز التجاري لتونس خلال يناير إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 2.1 بالمائة، حيث قدّرت قيمتها بنحو 5152.6 مليون دينار مقابل 5044.8 مليون في يناير 2023.

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