أوبك تتوقع نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% خلال 2024



تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” يوم الثلاثاء بتوقعاتها لنمو قوي نسبيًا للطلب العالمي على النفط في 2024 و2025 ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعامين، وأشارت إلى أن هناك احتمالات لمزيد من الارتفاع.

وقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميًا في 2024 و1.85 مليون برميل يوميًا في 2025. ولم تتغير التوقعات لكلا العامين عن التوقعات الصادرة في تقرير الشهر الماضي.

ورفعت أوبك في تقريرها الشهري توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% خلال 2024، بالإضافة إلى زيادة توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% خلال 2025

كما ثبتت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 2.2 مليون ب/ي في 2024، مع الإبقاء على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط عند 1.8 مليون ب/ي في 2025.

كما خفضت أوبك توقعاتها لنمو الإمدادات من خارج أوبك إلى 1.2 مليون ب/ي في 2024، وثبتت توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك عند 1.3 مليون ب/ي في 2025.

وخفضت توقعات الطلب على نفط أوبك إلى 28.4 مليون ب/ي في 2024، كما خفضت توقعات الطلب على نفط أوبك إلى 28.8 مليون ب/ي في 2025

و توقعت تراجع إنتاج أوبك من النفط 350 ألف ب/ي ليسجل 26.342 مليون ب/ي في يناير 2024.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال أمين عام أوبك هيثم الغيص لرويترز إنه يعتقد أن توقعات أوبك قوية للطلب على المدى الطويل، وهي توقعات تستشرف الفترة حتى 2045 ولا ترى ذروة في الطلب.

تتبنى أوبك ومجموعة أوبك+ الأوسع نطاقا سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق. ودخل خفض جديد للربع الأول من العام الجاري حيز التنفيذ الشهر الماضي.