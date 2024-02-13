الجزائر تطرح مناقصتين لشراء 160 ألف طن ذرة و35 ألف طن صويا



أفاد متعاملون أوروبيون، الثلاثاء، أن المؤسسة العمومية للتغذية وتربية الدواجن في الجزائر طرحت مناقصتين عالميتين لشراء ما يصل إلى 160 ألف طن من علف الذرة و35 ألف طن من علف الصويا، والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصتين هو يوم الأربعاء.

وطلبت المؤسسة الحصول على الذرة من الأرجنتين أو البرازيل فقط في ما يصل إلى أربع شحنات زنة الواحدة 40 ألف طن.

وحددت المؤسسة موعد الحصول على شحنتين من الذرة في الفترة من الأول من مارس/ آذار إلى 15 منه، وشحنتين في الفترة من 13 إلى 31 من نفس الشهر.



ويمكن توريد علف الصويا من أي منشأ، وهو مطلوب على شحنة واحدة في الفترة من الأول من مارس/ آذار إلى 15 منه.

وفي ديسمبر/كانون الثاني الفائت طرحت المؤسسة العمومية للتغذية وتربية الدواجن في الجزائر مناقصتين دوليتين لشراء ما يصل إلى 200 ألف طن من الذرة العلفية و70 ألف طن من طحين الصويا.

وكانت المؤسسة طلبت الحصول على الذرة من الأرجنتين فقط عبر ما يصل إلى خمس شحنات يبلغ وزن كل منها 40 ألف طن للشحن في الفترة ما بين 15 يناير/ كانون الثاني و31 يناير/ كانون الثاني 2024، ويمكن الحصول على طحين الصويا من مناشئ اختيارية للشحن بحلول 15 يناير/ كانون الثاني 2024 على أبعد تقدير، وفق "رويترز".