التضخم في أميركا يتباطأ إلى 3.1 % في يناير بأعلى من التوقعات



انخفض معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.1% في يناير/ كانون الثاني 2024 بعد ارتفاع محدود إلى 3.4% في ديسمبر/ كانون الأول، لكنه جاء أعلى من التوقعات البالغة 2.9%.

وبالمقارنة مع الشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3%، وهو أكبر ارتفاع خلال أربعة أشهر، وفوق التوقعات البالغة 0.2%.

كما استقر معدل التضخم الأساسي السنوي عند 3.9%، مقارنة بالتوقعات بأنه سيتباطأ إلى 3.7%، وارتفع المعدل الشهري إلى 0.4%.

وشكلت أسعار المساكن التي تشكل نحو ثلث وزن مؤشر أسعار المستهلكين، معظم هذه الزيادة. وقال مكتب إحصاءات العمل إن مؤشر السكن ارتفع بنسبة 0.6% على أساس شهري، مما ساهم بأكثر من ثلثي الزيادة الرئيسية. وعلى أساس 12 شهرًا، زاد أسعار السكن بنسبة 6%.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضًا بنسبة 0.4٪ على أساس شهري. وساعدت الطاقة في تعويض بعض الزيادة، بانخفاض 0.9% ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار البنزين بنسبة 3.3%.

بالتزامن انخفضت العقود الآجلة لسوق الأوراق المالية بشكل حاد بعد الإصدار، وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 250 نقطة وارتفعت عوائد سندات الخزانة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى خلاله الفدرالي الأميركي لتحديد التوازن المناسب للسياسة النقدية عام 2024، وفي الوقت الذي كانت تسعى فيه الأسواق المالية التي تتطلع إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة.