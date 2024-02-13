شوف فكرة برنامج رامز جلال في رمضان 2024 والضيوف المحتملين، مع اقتراب شهر رمضان، يتزايد الاهتمام والتساؤلات حول برنامج رامز جلال السنوي، الذي يعتبر من بين البرامج الأكثر مشاهدة في الوطن العربي خلال هذا الشهر الفضيل، ينتظر الجمهور عرض البرنامج كل عام، متلهفًا لمعرفة فكرته والضيوف المشاركين فيه.

برنامج رامز جلال 2024

انتشرت العديد من الشائعات حول فكرة برنامج برنامج رامزجلال لسنة 2024، وذلك نظرًا لاهتمام العديد من الناس ببرامج رامز الرمضانية، وبالفعل مع اقتراب رمضان يتزايد البحث عن فكرة البرنامج والضيوف وغير ذلك، ومن الأشياء المنتشرة حول البرنامج مجيئه باسم “رامز قفل اللعبة”، بالإضافة إلى انتشار معلومات وصور حول فكرة البرنامج ولكن كل هذا غير أكيد ومحض تكهنات فقط.

موعد عرض برنامج رامز جلال 2024

سيعرض برنامج رامز جلال بعد أذان المغرب مباشرة على قناة ام بي سي مصر المالك الحصري الوحيد لبرنامج رامز جلال الرمضاني.

أسماء ضحايا رامز جلال 2024

لم يتم التصريح الرسمي عن أسماء ضحايا وضيوف برنامج رامز جلال، ولكن هناك بعض التسريبات الخاصة بالبرنامج، ومن هذه الأسماء التالي:

لاعب الأهلي إمام عاشور

الفنان عمرو يوسف

لاعب الأهلي أحمد عبد القادر

الفنان محمود العسيلي

الفنانة حنان مطاوع

الفنان غادة إبراهيم

الحكم نور الدين إبراهيم

رضا عبد العال

برامج زامر جلال السابقة في رمضان

كانت آخر برامج رامز جلال برنامج رامز نيفر إند والذي عرض في المملكة العربية السعودية، وكانت فكرة البرنامج تأتي على هيئة مقلب من اثنين الأول يعرض في مطعم ويظن الضيف أنه سيقدم اعلان للمطعم، ثم يتعرض الضيف للمقلب عن طرق إلقاء الطعام في وجه، والثاني كان في مطعم طائر.

وجاءت قائمة برامج المقالب لرامز جلال للأعوام الماضية كالتالي: