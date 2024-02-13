للتخلص من تجاعيد البشرة والتصبغات تعرفي على كريم ليلي خطير،كريم ليلي بمكونين فقط يعتبر حلًا فعّالًا للتخلص من تجاعيد البشرة والتصبغات، إذ تتعرض البشرة باستمرار لعوامل مؤثرة تسبب تصبغها وظهور بقع عليها، مثل التعرض المفرط لأشعة الشمس، ونقص الترطيب، والحبوب التي تترك آثارًا سلبية على البشرة.

لذلك، يعد الاهتمام الدوري بالبشرة ضروريًا لتفادي هذه المشاكل والحفاظ على شبابها. يُحسن الاهتمام بالبشرة خلال فترة الليل بشكل خاص من مظهرها ويعزز شبابها، ويمكن تحضير هذا الكريم الليلي في المنزل باستخدام مكونات طبيعية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعناية بالبشرة بشكل طبيعي وفعال.

كريم ليلي للتخلص من عيوب البشرة

لتحضير الكريم الليلي بمكونات سوف نحتاج إلى مكونين فقط وهم ملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة كبيرة من الفازلين الطبى أو الطبيعى، حيث يعتمد الكريم في تحضيره على مكونين فقط، كل مهتم بما يخص صحة البشرة يعرف جيدًا أن الفازلين وماء الورد من أفضل المنتجات المتوفرة للعناية بالبشرة، حيث يجعل الفازلين البشرة نضرة خالية من التجاعيد، كما أن له قدرة فائقة على ترطيب البشرة بعمق، أما ماء الورد فإن له تأثير سحري في منح البشرة مظهر مشرق، ولا غنى عنه في الروتين اليومى للبشرة حيث يعمل على تنظيف البشرة بعمق كما يساعد على شد البشرة بفاعلية.

أفضل كريم ليلي سريع المفعول

كمية الفازلين المذكورة يتم وضعها داخل وعاء على أن يتم إذابته بدرجة حرارة الغرفة، وذلك دون الحاجة إلى التسخين عن طريقة تحريكه داخل الوعاء حركات دائرية بواسطة ملعقة خشبية صغيرة حتى الحصول على ملمس لزج سائل إلى حد، ثم يتم إضافة ماء الورد مع المزج جيدا، حيث يتم الحصول على كريم سائل نوعا ما ذو قوام لين، يتم تطبيق الكريم ليلا قبل الخلود للنوم مباشرة على بشرة الوجه والجسم حسب الرغبة، ويُترك لصباح اليوم التالى ثم يتم غسل البشرة باستخدام الماء الفاتر.

هذا الكريم صالح للاستعمال اليومي دون أي آثار جانبية، كما أنه مناسب لجميع أنواع البشرة ومنها الدهنية والمختلطة، يتميز الكريم كذلك بأنه سريع الامتصاص للحصول على بشرة نضرة لأطول وقت، يتم تطبيق الكريم يوميا وسنلاحظ النتيجة من الإسبوع الأول من تفتيح البشرة وتوحيد لونها وإزالة التصبغات كما يمكن الإحتفاظ بالكريم في المبرد لمدة أربعة أسابيع.