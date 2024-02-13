وصفة سهلة وسريعة.. مميزة لشد البشرة

الفجر الطبي
وصفة سهلة وسريعة..
وصفة سهلة وسريعة.. مميزة لشد البشرة

وصفة سهلة وسريعة.. مميزة لشد البشرة،انتشرت صالونات التجميل بشكل واسع نظرًا لخبرتها وقدرتها على تلبية احتياجات الفتيات وتلبية رغباتهن، حيث تقدم خدمات متنوعة مثل تقشير الجلد الميت من الرجلين واليدين، وعمل معالجات بروتينية للشعر التي تجعله يبدو كشعر اليابانيات طوال السنة.

بالإضافة إلى جلسات للعناية بالوجه تجعل البشرة تبدو صافية وجميلة وتزيدها إشراقًا وبياضًا. ومع ذلك، تتطلب كل هذه الخدمات وقتًا ومبالغ مالية كبيرة، ولا يمكن علاج جميع هذه المشاكل في يوم وليلة. لذا، سنقدم لكم وصفة باستخدام بذور الكتان لعلاج جميع مشاكل البشرة دون عناء.

معجزة ربانية لشد البشره من بذور الكتان

تخلصك وصفة بذور الكتان من مشاكل عديدة تعاني منها جميع الفتيات خاصة مشكلة اسمرار البشرة لها تأثير فعال على تفتيح البشرة بشكل هائل وتعالج آثار الحبوب وعلامات الشيخوخة التي تعتبر مشكله مزعجة لفئه كبيره من الشباب ما عليك سوى الالتزام بالمكونات والخطوات التالية

المكونات

  • ملعقة واحدة من بذور الكتان
  •  مقدار ملعقة كبيرة الحجم من جيل الصبار الطبيعي.
  •  ملعقة من زيت جوز الهند أو أي زيت آخر طبيعي.
  • كبسولة فيتامين E
  • كوب من الماء.
  • ورقة اللورا واحدة.

خطوات الوصفة

  • يتم خلط كلا من بذور الكتان والماء ورفعهم على النار ويجب أن تكون النار متوسطة حتى لا تتشرب المياه.
  •  بعد ذلك يتم اضافه ورق اللورا وغليهم جيدًا حتى يكون الخليط متجانس أمامك يتم تصفية الخليط ثم إضافة زيت الزيتون أو أي زيت آخر موجود لديك مع وضع كبسول فيتامين e على هذه الوصفة الرائعة حتى تكتمل جميع العناصر الغذائية التي تفيد البشرة علاج مشاكلها.
  • نضع المكونات في برطمان محكم أو إناء صغير محكم الغلق للاستخدام منه كل يوم.
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