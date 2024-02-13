وصفة لتخسيس الكرش في أسبوع واحد بس، يعاني العديد من الأشخاص من تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون والنشويات، فضلًا عن استهلاك المعلبات الجاهزة، مما يؤدي في النهاية إلى الشعور بالكسل وزيادة الوزن بشكل كبير بسبب قلة الحركة، مع تراكم الدهون في منطقة البطن، مما يؤدي إلى ظهور الكرش وتأثير سلبي على الصحة العامة والحالة النفسية.

لذا، سنتعرف اليوم على وصفة طبيعية فعّالة لعلاج هذه المشكلة. تابعونا للمزيد من التفاصيل.

وصفات طبيعية لتخسيس البطن

تزداد الدهون في منطقة البطن بسبب الإكثار من تناول الوجبات الأطعمة الدسمة مع عدم ممارسة الرياضة التي تحرق الدهون بشكل كبير فعليكم باتباع هذه الوصفات لتخسيس الكرش.

شرب ماء دافئ مع الليمون على الريق

وضع قطرات من الليمون على ماء دافئ منذ بداية اليوم فهي من أفضل طرق تخسيس البطن مع شرب هذا الكوب على معدة فارغة، لأنه يساعد على إذابة الدهون في البطن مع أهمية الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية كل يوم.

مضغ الثوم في الصباح

ينصح بتناول اثنين حبة من الثوم أو أكثر ومضغه على الريق عند الاستيقاظ في الصباح الباكر مع زيادة عدد حبات الثوم كل يوم عن الآخر حتى أن تتعود عليها كعادة يومية لأن لها مفعول سحري في تخسيس البطن كما أنه بمثابة مضاد حيوي يعالج العديد من الامراض الاخرى ويقوي الجهاز المناعي بشكل فعال.

بذور الكتان

من أهم الفوائد الصحية لبذور الكتان أنها مليئة بالعناصر الغذائية التي تفيد جسم الإنسان من وجود بروتينات وكالسيوم كما أنها تتميز بسهولة كبيرة في الهضم ولا تعطي أي مشاكل وتعمل بشكل كبير على اذابة دهون البطن كما يمكن طحنها بدلًا من الحبوب الكاملة لأنها من المحتمل أن تسبب مشكلة أثناء الهضم.

تجنب السكر الكيميائي

الكثير من الفواكه بها نسبة سكريات عالية الذي يحتاجه الجسم بدلا المشروبات السكرية والايس كريم والحلويات والمشروبات الغازية فكل ذلك يحتوي على سكر كيماوي الذي يؤدي إلى إرتفاع نسبة الدهون في الجسم لذلك يجب الابتعاد تمامًا عن السكر الكيماوي وتناول الفواكه تعويضًا عن السكريات الضارة الموجودة في الأطعمة السابق ذكرها.

