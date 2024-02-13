تعرف على افضل وصفة طبيعية لتفتيح وتوريد الخدود، تتطلع الكثير من النساء إلى الحصول على بشرة ناعمة وخدود وردية، ومن أجل ذلك، يمكنهن اللجوء إلى العديد من الوصفات الطبيعية المتنوعة التي تُعتبر فعّالة في تحقيق النتائج المرضية. إحدى هذه الوصفات هي وصفة النشا والبنجر، حيث توفر فوائد متعددة وتضمن نتائج جيدة لتحقيق التوريد الطبيعي للخدود.

وصفة النشا والبنجر لتوريد الخدود

قم بتحضير ملعقة كبيرة من عصير البنجر، وملعقة كبيرة من النشا، وملعقة كبيرة من الحليب، وملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، بالإضافة إلى ملعقة من الفازلين.

طريقة تحضير وصفة النشا والبنجر

تتسنى لجميع السيدات إعداد وصفة النشا والبنجر بكل سهولة باتباع الخطوات التالية:

أولًا، قم بتحضير إناء كبير وأضف النشا والحليب وعصير البنجر، ثم قم بالتحريك جيدًا حتى يتجانس الخليط، ثم ضع الإناء على نار هادئة لمدة لا تقل عن 10 دقائق، بعد ذلك ارفع الإناء عن النار وأضف ملعقتين من زيت اللوز الحلو وملعقة واحدة من الفازلين.

طريقة استخدام وصفة النشا والبنجر لتوريد الخدود

يجب اتباع الخطوات الصحيحة لضمان الحصول على النتائج المرضية من وصفة النشا والبنجر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1- قم بغسل وجهك بالماء الدافئ وجففه برفق.

2- بعد ذلك، قم بتوزيع الوصفة بشكل متساوٍ على البشرة واتركها لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

3- اغسل وجهك جيدًا لإزالة الوصفة، ثم ضع المرطب المناسب لنوع بشرتك.

4- احرص على استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع لضمان الحصول على النتائج المرغوبة.

فوائد النشا للبشرة

يعد استخدام النشا للوجه من الخطوات الفعّالة التي تحمل فوائد لا تقدر بثمن، يساهم النشا بشكل كبير في التخلص من آثار حب الشباب، ولكن لا تقتصر فوائده على ذلك فقط، يمتد دوره ليشمل القضاء على التصبغات الظاهرة على سطح الوجه والبشرة بالإضافة إلى ذلك، يظهر النشا تأثيرًا واقيًا حيث يحفظ بشرتك الدهنية من تأثيرات الزيوت الطبيعية، مما يسهم في الحفاظ على نضارة البشرة ومنع التصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

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