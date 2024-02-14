شاهد.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أكبر رجال أعمال في مصر (اعرف التفاصيل)

اجتمع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بمجموعة من كبار رجال الأعمال في مصر أبرزهم هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة طلعت مصطفى القابضة وأحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور وكامل أبو علي رئيس شركة الباتروس والمطرب عمرو دياب ورجل الأعمال محمد فاروق ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.



وناقش الاجتماع، تدشين مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في مصر والسعودية.



و أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية وصوله أرض مصر في زيارة تمتد لعدة أيام.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “وصلت أرض مصر الشقيقة في زيارة رسمية تمتد لعدة أيام”

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