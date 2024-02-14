عيد الحب.. جمل وكلمات راقية تهديها لحبيبك

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أرشيفية
أرشيفية

يحتفل العالم اليوم الأربعاء، بعيد الحب لعام 2024 وفي هذه المناسبة يتبادل الناس المعايدات ورسائل التهنئة والهدايا حتى يعبروا عن حبهم للطرف الآخر سواء من الأهل أو الأصدقاء أو شريك حياتهم.

وبحسب التاريخ العالمي يصادف اليوم 14 فبراير 2024 عيد الحب، والمعروف باسم "فلانتين داي" نسبة للقديس فلانتين، وفي هذا الصدد يستعرض “الدستور” من خلال التقرير التالي بعض رسائل عيد الحب لعام 2024.

رسائل تهنئة بعيد الحب


كل عيد حب وانت عيدي.
باقة من أجمل الورود بقدوم عيد الحب السعيد معطرة بالعود لك يا حبيبي يا صاحب الجود.
أحلى رسالة عيد حب وأجمل وردة لأرق قلب تقول لك كل عام وأنت بخير يا رب.
لو كان لعيد الحب وردة فهي أنت، وإن كان لعيد الحب بسمة فهي بسمتك، وإن كان هذا عيد حبي فعيدي أن تكوني معي.
أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد، بس أحبك أكيد، وأتمنى لك عيد حب سعيد.
أحبك بعدد ما مرت دقائق بيني وبينك، وإذا لم أراك بعيني فإن قلبي ينطق بك.
كل عيد حب وانت معي بجانبي.
لن اقول لك عيد حب سعيد ولكن انت الحب لكل عيد.

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