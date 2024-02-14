أمطار رعدية.. تفاصيل تهمك عن حالة الطقس اليوم الأربعاء

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء،  طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء علي السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد ليلا إلى مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد بنسبة حدوث 20% تقريبا على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.

هيئة الأرصاد الجوية الأمطار تضرب القاهرة الكبري وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

جارية الآن (0-0) بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج يلا شوت بدون تقطيع في دوري أبطال أوروبا

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 لعرض مسلسل المؤسس عثمان

ناصر ماهر: لم أقبل إهانة موسيماني في الأهلي

أول رد فعل من حسام حسن بعد انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

أشهر الأفلام الرومانسية في الفلانتين.. تعرف عليها

أحمد حسام ميدو يكشف: 3 صفقات حجزت مكانها في تشكيل الزمالك مع جوميز

عاجل: أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2024

أبرزها "كل ليلة حب عيد".. تعرف على قائمة أغاني الحب المفضلة للجمهور