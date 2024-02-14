تعرف على مواقيت الصلاة في رمضان 2024

قامت البحوث الفلكية بتحديد مواقيت الصلاة في رمضان 2024 والذي يبدأ يوم 11 مارس 2024، بينما يتأكد موعد أول يوم رمضان بعد استطلاع دار الافتاء المصرية هلال شهر رمضان في 29 شعبان، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة في رمضان 2024.

متى يؤذن المغرب في رمضان ٢٠٢٤؟



يوافق أول يوم رمضان يوم 11 مارس وفق الحسابات الفلكية، ويكون موعد اذان المغرب أول يوم رمضان الساعة 6 مساء إلا دقيقة واحدة، بينما يكون موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024 الساعة 4:46 صباحًا.



وجاء موعد اذان الفجر وموعد اذان المغرب في الاسبوع الأول من رمضان كالتالي:

2 رمضان: موعد آذان الفجر 4:44 ص، موعد آذان المغرب 6:00 م.

3 رمضان: موعد آذان الفجر 4:43 ص، موعد آذان المغرب 6:00 م.

4 رمضان: موعد آذان الفجر 4:42 ص، موعد آذان المغرب: 6:01 م.

5 رمضان: موعد آذان الفجر 4:41 ص، موعد آذان المغرب: 6:01 م.

6 رمضان: موعد آذان الفجر 4:38 ص، موعد آذان المغرب هو 6:03 م.

7 رمضان: موعد آذان الفجر 4:37 ص، موعد آذان المغرب هو 6:03 م.



