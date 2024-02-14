تراجع أسعار النفط بفعل تضخم أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، بعد إعلان معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وانحسار توقعات المستثمرين لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

 

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 82.48 دولارًا.

 

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا، أو 0.3 بالمئة، إلى 77.65 دولارًا للبرميل.

 

وتأثرت سوق النفط أيضًا ببيانات صدرت أمس الثلاثاء وأظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ظل مرتفعًا الشهر الماضي، ولذلك يتوقع المستثمرون أن ينتظر صناع السياسة في البنك المركزي الأمريكي مدة أطول قبل خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

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