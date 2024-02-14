الطاقة النووية تسهم بـ 12% من إنتاج الكهرباء العالمي

قال "رافائيل مريانو غروسي" المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مساهمة الطاقة النووية تبلغ نحو 12% من إنتاج الكهرباء العالمي، مع السعي لزيادة إنتاجها خلال العقدين القادمين لتصل إلى نسبة تتراوح بين 20 إلى 25%.

وأضاف خلال القمة العالمية للحكومات 2024 بدبي، أن الطاقة النووية لا تسعى لأن تكون مصدر الطاقة المهيمن في العالم، وإنما تشكل عنصرًا مستقرًا ومنظمًا ضمن مزيج الطاقة.

وأكد غروسي، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة "COP28" بالإمارات شكل نقلة نوعية في القطاع النووي، من حيث تأكيد الالتزامات وتسريع وتيرة عمل الطاقة النووية جنبًا إلى جنب مع مصادر المتجددة، موضحًا أن القطاع شهد التزام أكثر من 20 دولة لمضاعفة قدراتها النووية الحالية ثلاث مرات.

وأكد أهمية القمة العالمية للحكومات الحالية كونها واحدة من أهم التجمعات الدولية لتحليل الوضع الحالي للعالم، واستشراف مستقبل القطاعات والحكومات.

وقال: "من المهم بالنسبة الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، المشاركة في القمة لعرض المساهمة التي تقدمها الطاقة النووية والتكنولوجيا النووية إلى الطاولة فيما يتعلق بالتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري وتكيف الاقتصادات مع هذه الظاهرة".