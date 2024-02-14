تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و917 شاحنة و91 سيارة بالإضافة إلى وصول وسفر 1470 راكبا بموانئها.

أوضحت الهيئة في بيان أن حركة الواردات شملت 4500 طن بضائع، و501 شاحنة و90 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، و416 شاحنة و1 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2، وبوسيدون اكسبريس، بينما تغادره العبارة أمل، كما تم تداول 3640 طن بضائع و315 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي "بريدج وكوين نفرتيتى، وآور وآيلة".