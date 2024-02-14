عاجل.. مصر تبحث التعاون مع ماليزيا في مجال تكرير زيت النخيل

بحث السفير رجائي نصر، سفير مصر لدي ماليزيا، مع وزير السلع والزراعات الماليزي جوهري عبد الغني تطورات التعاون المقترح بين الجانبين لتكرير زيت النخيل الماليزي في مصر.

تناول اللقاء الزيارات التي تم ترتيبها في هذا الصدد للشركات الماليزية الكبري العاملة في هذا المجال إلى مصر، لتفقد المواقع المقترحة لتنفيذ هذا المشروع ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستعرض السفير المصري الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب وبالأخص ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مقدما التهنئة للوزير الماليزي بمناسبة توليه منصبه الجديد في الحكومة الجديدة.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الوزير الماليزي أعلن أنه يعتزم زيارة مصر على رأس وفد من وزارته والشركات الماليزية العاملة في مجال زيت النخيل خلال شهر مايو القادم لحضور فعاليات منتدى زيت النخيل الماليزي بالقاهرة، وأبدي تطلع بلاده إلى إنشاء مستودعات تخزين زيت النخيل الماليزي في مصر، وكذا بحث الاستثمار المشترك في هذا المجال.

وأشار إلى ما تشهده العلاقات الثنائية الحالية من تطور على كافة الأصعدة، وخاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الماليزي لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر أكتوبر الماضي.