خبراء في الاقتصاد: صلالة واحدة من أهم المناطق الواعدة لجذب الاستثمارات في سلطنة عُمان

أكد خبراء ومحللون في الشأن الاقتصادي أن معرض صنع في المنطقة الحرة بصلالة بسلطنة عُمان، سلط الضوء على ما تتمتع به المناطق الحرة من مقومات جذب للاستثمارات المتنوعة. والمعرض الذي جاء في نسخته الثانية بمشاركة 20 شركة عاملة في المنطقة الحرة يؤكد على أهمية المنطقة كمحرك رئيسي للنّهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز الاقتصاد المحلّي.

كما أكدوا أن المعرض أظهر بشكل جلي، ما تحقق من إنجازات وإحصائيات مهمة، حيث بلغ حجم الاستثمار التراكمي في المنطقة 4.7 مليار ريال، ووصل عدد الشركات والمصانع في مرحلة التشغيل 48، تمثّل الشركات في القطاع الصناعي نسبة 55% من إجمالي عدد هذه الشركات، الأمر الذي يشكل انعكاسا لقوة وتنوع الاستثمارات في المنطقة.

وذكر الخبراء أن المعرض ساهم في المزيد من الترويج للفرص الاستثمارية في المنطقة، وذلك من خلال جلسات العمل النقاشية والمحاضرات التي قدّمها عدد من المختصين والتي تناولت الاستثمارات التجاريّة والصناعية وآليات تعزيز التعاون بين القطاع الصناعي والأكاديمي والمجتمع المحلي مع تبادل الخبرات والمعرفة في سبيل دعم الابتكار والتطوير في قطاع الصناعة المحلية لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات وتحقيق التنافسية الاقتصادية.