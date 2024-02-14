"التعليم" تعلن تعليمات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج للترم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات امتحانات أبناؤنا في الخارج، الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2023/2024.

وأشارت الوزارة، إلى أن تبدأ الامتحانات يوم السبت 25 مايو وفقًا لجداول الامتحانات المعلنة على منصة أبناؤنا في الخارج.

وحددت وزارة التربية والتعليم، الفئات المسموح لها التقدم لأداء الامتحانات:

أولًا: الطلاب الجدد: الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024 في مصر، والطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024 بمدارس المسار المصري.

ثانيا: طلاب أبناؤنا في الخارج الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/۲۰۲۳، وتعذر معهم رفع الامتحانات، يتم رفع الامتحانات التكميلية لهم مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

المستندات المطلوبة للتقدم لامتحانات المصريين في الخارج

- الطلاب الجدد: سداد رسوم مقابل خدمة امتحان ابناؤنا في الخارج الكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار.

- التقديم الالكتروني لامتحان الفصل الدراسي الثاني 2023/2024، من خلال المنصة الالكترونية.

- تسليم استمارة التقدم مع أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان نجاح العام الماضي + أصل بيان نجاح الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024.

- بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية من رياض الأطفال (KG2) لا بد من تقديم بيان قيد العام الماضي للمرحلة الأولى (1) + بيان قيد الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024 سواء كانت مدارس رسمية من داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال.

- يتم التسليم بالإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد على العنوان التالي 19 ش امين سامي متفرع من شارع القصر العيني بجوار عمارة العرايس.

- طلاب أبناؤنا في الخارج الذين تعذر معهم رفع امتحانات الفصل الدراسي الأول2023/2024، لا يتم دفع أي رسوم إضافية ويكتفى بالتقديم السابق على المنصة للفصل الدراسي الأول.