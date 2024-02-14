آلحينبث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفيحاء يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في دوري آبطال آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفيحاء يلا شوت

جولة آسيوية بين Al Nasr vs Al Fayhaa اليوم، مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري آبطال آسيا، في مواجهة عربية سعودية خالصة، يتواجه النصر السعودي والفيحاء في دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا. ستقام مباراة الذهاب على أرضية استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، حيث يسعى "العالمي" لمصالحة جماهيره بالتأهل المبكر لدور الثمانية بعد الهزيمة المخيبة في موسم الرياض أمام الهلال.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفيحاء يلا شوت

تقدم موقع بوابة الفجر بثًا مباشرًا لمباراة النصر مع الفيحاء، ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال آسيا 2024. تُقام هذه المواجهة الحاسمة اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية. يترقب عشاق كرة القدم هذه اللقاءات المثيرة التي تجمع بين الفرق المتنافسة في أعلى المستويات، وتعكس روح الرياضة والتنافسية. من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومشوقة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وتأمين مكان في الدور المقبل من البطولة. تتيح تلك المنافسة فرصة للمشجعين لمتابعة أداء فرقهم المفضلة والتشجيع عليها في رحلتها نحو النجاح في هذا الحدث الكبير.

النصر السعودي تأهل لدور الـ 16 بأداء مميز في دور المجموعات، حيث تصدر المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين دون تكبد أي هزيمة. يسعى النصر لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب للتقدم نحو التأهل بثقة وإصرار.

من جانبه، يعيش نادي الفيحاء أوقاتًا استثنائية بوصوله لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه. يأمل الفريق في مواصلة كتابة تاريخ جديد له في هذه البطولة وإظهار أداء قوي يسعده جماهيره.

الفيحاء تأهل من وصافة المجموعة الأولى خلف العين برصيد 8 نقاط، وهو أحد أفضل الثواني بجانب نافباخور وسباهان. يتطلع الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة النصر للتقدم نحو المراحل المتقدمة من البطولة.

باتت مباراة النصر والفيحاء في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا محط أنظار عشاق كرة القدم السعودية والآسيوية، حيث يترقب الجميع أداء الفريقين ونتيجة هذه المواجهة الحماسية التي تعد فرصة لكتابة تاريخ جديد لإحدى الفرق.

متى موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2024؟

تقام مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر في دور ال16 من بطولة دوري أبطال آسيا يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024 على ملعب استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، تواجه الفريقان محليا هذا الموسم في الدور الأول من دوري روشن السعودي على نفس الملعب، في مدينة الرياض، وحقق النصر فوزا كبيرا بنتيجة 3-1، حيث سجل له الأهداف كل من أندرسون تاليسكا في مناسبتيّن وأوتافيو وجاء هدف الفيحاء عن طريق حسن الشويش.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفيحاء يلا شوت

تنطلق صافرة بث مباشر مباراة النصر والفيحاء يلا شوت بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات. يمكنك متابعة المباراة على القنوات الناقلة لبطولة دوري أبطال آسيا.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2024؟

مشاهدة المباريات الرياضية في الوقت الحالي أصبحت تجربة مثيرة وممتعة للعديد من عشاق الرياضة، مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر يلا شوت حيث يتم توفير عدة خيارات لمتابعة الأحداث والتعرف على آخر الأخبار والتحليلات المتعلقة بالفرق المفضلة. ومن بين المباريات المنتظرة في عالم كرة القدم هي مواجهة بين فريقي النصر والفيحاء بث مباشر في إطار دوري أبطال آسيا.

في المملكة العربية السعودية، يُمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة المباراة مباشرة عبر قناة SSC 1 HD. تقدم هذه القناة تغطية شاملة للأحداث الرياضية في المملكة، بما في ذلك مباريات دوري أبطال آسيا، وتوفر تجربة مشاهدة عالية الجودة للمشاهدين.

بالنسبة للمشاهدين في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكنهم متابعة المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية الآسيوية 1. تعتبر هذه القناة وجهة رئيسية لمحبي الرياضات الآسيوية، حيث تنقل مجموعة واسعة من الأحداث الرياضية بما في ذلك مباريات دوري أبطال آسيا، مما يوفر للمشاهدين فرصة لمتابعة فرقهم المفضلة والتعرف على آخر الأخبار والتحليلات.

أما فيما يتعلق بالمشاهدين في باقي المناطق العربية، فسيكون بإمكانهم متابعة المباراة عبر قناة beIN Sports AFC 1 HD، التي تقدم تغطية شاملة للأحداث الرياضية في العالم العربي والعالم، بما في ذلك دوري أبطال آسيا.

قناة BeIN AFC HD عبر سهيل سات قناة BeIN AFC HD عبر يوتيل سات التردد: 10810 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 2/3 التردد: 12245 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قنوات أخري تبث مباراة النصر والفيحاء

قناة أبوظبي آسيا 1 HD عبر سهيل سات قناة SSC 1 HD عبر بدر سات التردد: 11430 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 30000 معدل تصحيح الخطأ: 3/4 التردد: 12380 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2024؟

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة النصر والفيحاء بث مباشر تويتر من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

كما أنه من المقرر أن تكون المباراة مذاعة من خلال تطبيق "Starzplay" بجانب وجود فرصة لمتابعتها عبر خدمة "بي إن كونكت".

معلقو مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024

يتوفر خياران للمشاهدين للتعليق على قناة SSC السعودية خلال المباراة، حيث يمكنهم اختيار الاستماع إلى التعليق الصوتي بصوت المعلق فارس عوض، أو الاستماع إلى التعليق بصوت المعلق المصري الشهير مدحت شلبي.

بينما على قناة أبوظبي الرياضية، سيتم التعليق على المباراة بصوت المعلق المصري بلال علام، وفي قناة بي إن سبورتس سيكون التعليق بصوت حسن العيدروس، لتضمن للمشاهدين تجربة متنوعة وشيقة خلال هذه المواجهة المثيرة.

القناة الناقلة المعلق بي إن سبورتس حسن العيدروس SSC 1 HD فارس عوض SSC 1 HD مدحت شلبي أبوظبي آسيا 1 HD بلال علام الكاس 9 HD سمير المعيرفي

تاريخ مواجهات النصر والفيحاء في جميع البطولات

النصر سابقًا مواجهة فريق الفيحاء في 14 مناسبة مختلفة، حيث حقق الفوز في تسع منها وخسر في مباراة واحدة، بالإضافة إلى أربع تعادلات.

لم يتعرض النصر لأي خسارة أمام الفيحاء في آخر 10 مباريات في جميع البطولات، حيث حقق الفريق النصراوي 7 انتصارات وتعادل في 3 مباريات. بالإضافة إلى ذلك، تمكن الفريق الأصفر من الحفاظ على نظافة شباكه في 7 مباريات من أصل 11 مباراة تم خوضها ضد الفيحاء. وعلى الجانب الآخر، تمكن الفريق الفيحاوي من الحفاظ على شباكه نظيفة في مباراتين فقط أمام العالمي.

من المقرر أن تكون المباراة القادمة للفريقين هي المواجهة الأولى بينهما في دوري أبطال آسيا، إذ لم يلتقِ النصر والفيحاء سابقًا في هذه البطولة الآسيوية.

التشكيلة المتوقعة لنادي الفيحاء في مواجهة النصر

حراسة المرمى: ستويكوفيتش

خط الدفاع: البقاوي - الخيبري - الرشيدي - كونان

خط الوسط: سيميروت - ريكاردو - الصابيري

خط الهجوم: ساكالا - أونيكرو - نواكامي

تشكيلة النصر المتوقعة في مواجهة الفيحاء

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: محمد قاسم-إيميريك لابورت-عبد الإله العمري-سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - عبدالمجيد الصليهم - أوتافيو.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - ساديو ماني -كريستيانو رونالدو.

عودة دوري أبطال آسيا من جديد

سيتم استئناف دوري أبطال آسيا وتجري ألعاب الدور ثمن النهائي، وهذا يثير ترقب جمهور كرة القدم في العالم العربي بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص، حيث يتوقع الجميع مباراة النصر والفيحاء في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للموسم 2023-2024، وسيتم بث هذه المواجهة العربية النارية على عدة قنوات تلفزيونية مختلفة.

قبل مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024، سنتوقف عند التشكيلة والقنوات الناقلة لهذه المواجهة المنتظرة بين الفريقين السعوديين ونسلط الضوء على ما يميزها.

تأتي مسابقات دوري أبطال آسيا بعد انتهاء كأس أمم آسيا التي فاز منتخب قطر بها للمرة الثانية على التوالي في ملاعبه. وكانت الأندية في القارة الصفراء بعيدة نسبيًا عن المباريات الرسمية.

ويقود اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، حملة الفريق لتحقيق الفوز بلقب دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخهم، عندما يلتقون مع فريق الفيحاء السعودي يوم الأربعاء في مباراة ذهاب ثمن النهائي، والتي تشارك فيها 4 أندية سعودية، بعد عدة أيام من ختام كأس آسيا في الدوحة وتتويج قطر على حساب الأردن.