عمدة العاصمة الاسكتلندية يكرم جلال شاهين لتوثيقه الشطرنج العربي والافريقي



كرم لورد روبرت، عمدة العاصمة الأسكتلندية أدنبرة، البطل الدولي للرياضة الشطرنج جلال محمد شاهين، وذلك لمجمل اعماله وحصوله على العديد من الجوائز وبطولات محلية ودولية منذ فترة السبعينات إلى وقتنا هذا بالإضافة لقيامه بتوثيق وتأريخ اللعبة.

وأهدى عمدة إسكتلندا جائزة التميز العالمية للبطل وهو الأول الذي يتحصل على هذه الجائزة عربيًا وافريقيًا، مشيدًا بتأريخ وتوثيق شاهين لأحداث لعبة الشطرنج على ما يقرب من 50 عامًا مضت، في أفلام وثائقية من انتاج البطل العربي، موكدًا على قيمتها واهميتها للناشئ والكبار من ممارسين والمهتمين باللعبة.

وقام جلال بإنتاج سلسلة من الافلام الوثائقية لتأريخ الشطرنج الافريقي "أكتوبر 1976 بطرابلس"، وتأريخ الشطرنج العربي "يوليو 1975 بدمشق" قيمة، الافلام الوثائقية التي هي من انتاج وتوثيق وارشيفه بمجهود فردي، وحصل على إجازة بعرض تلك الأفلام من الاتحاد الدولي للشطرنج، وحصوله على عدة جوائز عالمية وقارية وعربية من خلال عرض تلك الأفلام.

يذكر أن جلال محمد شاهين ليبي الجنسية مقيم باسكتلندا، بدأ في مزولة لعبة الشطرنج منذ نهاية عام 1971 على يد والده محمد شاهين مؤسس الاتحاد الافريقي للشطرنج وعضو مؤسس بالاتحاد العربي ومؤسس الشطرنج في ليبيا، وحصل جلال على العديد من البطولات المحلية والدولية منذ السبعينات إلى وقتنا هذا، واتجه مؤخرًا إلى توثيق وارشفة تاريخ لعبة الشطرنج.