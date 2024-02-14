حارس باوك على رادار المنتخب الأولمبي في معسكر مارس

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


يتابع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي حارس مرمى باوك اليوناني أحمد نادر السيد تمهيدًا لاستدعائه للمعسكر القادم المقرر في شهر مارس المقبل.
ويفكر ميكالي في استدعاء أحمد نادر في معسكر مارس المقبل خاصة أن حارس باوك سبق له التواجد من قبل في منتخب الشباب وأيضًا المنتخب الأولمبي.
وظهر أحمد نادر السيد بصورة طيبة في بطولة كأس العرب التي أقيمت بالسعودية مع منتخب الشباب كما خاض تجربة احتراف في فيزيلا البرتغالي ثم انضم مؤخرًا لفريق باوك.
ويستعد المنتخب الأولمبي لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في شهر يوليو المقبل.

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