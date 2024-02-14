رسمياً الآن رابط نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية العراقية

رسميًا الآن رابط نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية العراقية، تعلن وزارة التربية العراقية اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024 نتائج الصف السادس الابتدائي في ثلاث محافظات. يمكن الحصول على النتائج من خلال موقع الوزارة أو موقع نتائجنا على شكل ملف pdf يحتوي على اسم الطالب ومدرسته. سنقوم بنشر رابط الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 العراق على موقعنا "بوابة الفجر".

نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2024

وزارة التربية العراقية أوضحت أنه ستتاح نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024 عبر المدارس المختلفة والموقع الإلكتروني الرسمي لهم. وأشار المسؤولون في الوزارة إلى أنهم أصدروا تعليمات للجهات المعنية بضرورة الالتزام بالدقة في عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات، وقد بدأت هذه العمليات بعد انتهاء الامتحانات.

يجدر بالذكر أنه تم رفع نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2024 في منطقة تربية الكرخ الثانية وتربية الكرخ الثالثة وتربية الرصافة الثانية.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق

يمكنكم الآن استخلاص نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي العراقي 2024 الدور الأول بكل يسر من خلال التالي:

الدخول على موقع نتائجنا الإلكتروني.

أو موقع وزارة التعليم العراقية.

اضغط على نتائج الامتحانات.

قم بكتابة اسم الطالب والرقم الخاص بالامتحان.

انقر على المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

الضغط على أيقونة استعلام.

سوف تتاح كشوف النتائج على شكل ملفات بي دي إف.د

حدد المحافظة التابع لها الطالب

اضغط على زر التنزيل للحصول على النتيجة وتحميلها على جهاز الكمبيوتر.

ابدأ بالبحث عن اسمك في خانة البحث.

على أن يتم رفع نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 بقية المحافظات خلال الأيام المقبلة.