لفيف من النجوم يسجل حضوره في أكبر مؤتمر رياضي بـ مصر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلنت إدارة مؤتمر Football Access The Third والتي تقام خلال يومي ١٦ و١٧ فبراير الجاري في حديقة زد بالشيخ زايد عن الأسماء التي ستلقي بكلماتها أمام آلاف المشاركين بالمؤتمر الذي يعتبر أكبر حدث يجمع بين هؤلاء الأسماء لمناقشة سبل تطوير صناعة الرياضة خلال الفترة المقبلة..

ويرأس المؤتمر الكابتن محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وسيكون المهندس هاني أبوريدة هو الرئيس الشرفي لتلك القمة، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير في مصر.

ويشهد المؤتمر عدة كلمات على مدى اليومين وتم تحديدهم على النحو التالي:

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي كاف

المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق

النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة

المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق.

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عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة السابق

الإيطالي لويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم

يوري جوركاييف كبير مستشاري كرة القدم بالفيفا

النجم الدولي السابق أنتوني بافو

السيد رجا الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم

سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد

المهندس هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير

المهندس شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية

المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي

النائب حسام غالي عضو مجلس الأهلي

النائب حازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة

ألفونسو ديستيفانو المدير الإداري لرابطة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط

النائبة آية مدني عضو لجنة الشباب بمجلس النواب

أحمد حسن عميد لاعبي العالم

الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب

أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم

محمد غرابة مدير منتخب مصر السابق

لويس كارديناس مدير الشراكة في لاليجا الدوري الإسباني

الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتحب مصر

الدكتور عمرو محب مدير دورة الفيفا في مصر

المحامي بالفيفا المستشار نصر عزام

عصام الحضري مدرب حراس منتخب سوريا
نجم منتخب مصر السابق محمد زيدان

محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي

المهندس ماجد سامي رئيس مجموعة وادي دجلة

عبد المنعم با السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي

حسام صالح كبير مسئولي الأعمال بالشركة المتحدة

ماري كوك ويلمسون مدرب كرة القدم الشاملة

جاكس بلوندن رئيس قسم الإنفاذ التنظيمي بالاتحاد الدولي لكرة القدم
عبد الله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم

وائل القاضي رئيس نادي بريستول رفرز

جوسفين هيننج لاعبة كرة القدم الألمانية السابقة

راؤول شيبندا مدير شعبة التطوير بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم

حسن القماح المدير التجاري بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم

بلانجا فالديفلسو مدير وفد لاليجا في مصر وليبيا والسودان

المحكم الدولي محمد عبد الرؤوف

جيدو فادر رئيس العلاقات الدولية

محمد وصفي رئيس رايت أوف دريمز

عمر الحكيم رئيس التطوير المالي للدوري الإيطالي بالشرق الأوسط

بطل الباراترايثلون إسلام أبوعلي

صانع المحتوى مروان سري

صانع المحتوى عمرو نصوحي

عمر عبد القادر صاحب رقم قياسي في موسوعة جينيس

المحلل الرياضي أحمد عز

نجم كرة اليد أحمد الأحمر

وزير الشباب والرياضة الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الدولي عمرو الجنايني مجموع سيف زاهر لجنة الشباب
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