مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان 148 فيديو لاروزا مترجمة كاملة

المتابعون وعشاق الدراما التركية ينتظرون عرض الحلقة 148 من مسلسل المؤسس عثمان، الذي نجح في جذب انتباه واسع في مصر والوطن العربي. يتم عرض المسلسل على قناة اي تي في التركية وأيضًا على موقع قصة عشق.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148

مع اقتراب موعد عرض الحلقة 148 من مسلسل المؤسس عثمان، يشهد العديد من محبي ومتابعي المسلسلات التركية تزايدًا في البحث عن هذه الحلقة الحماسية.

يبرز المسلسل بتقديمه أحداثًا تاريخية مشوقة، وتأتي الحلقات الجديدة لتكمل سيناريوهات مليئة بالخيانات والصراعات القوية. يستعد عثمان وجيشه لمواجهة تحالف أولجايتو مع البيزنطيين والمغول ضد الدولة العثمانية، حيث يبدأون في خطة استراتيجية للتغلب على العدو.

لمتابعي المسلسل، يتم عرض الحلقة 148 اليوم على قناة اي تي في التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 الجديدة اليوم الاربعاء الموافق 14 فبراير على قناة اي تي في التركية في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تركيا، على التردد التالي:

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقى.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد ATV على العرب سات

التردد: 12692.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودى.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد عرض المسلسل على قناة الفجر

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 على قناة الفجر غدًا الجزائرية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على التردد التالي:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان على موقع قصة عشق الالكتروني اليوم الاربعاء الموافق 14 من شهر فبراير في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

من المقرر أن يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة اي تي في التركية اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت باللغة التركية.