القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتفاق والخليج بالدوري السعودي

الاتفاق والخليج
الاتفاق والخليج

 

ترتقب الجماهير المصرية القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الخليج والاتفاق اليوم في الدوري السعودي 2023/2024.

يستعد فريق الخليج لمواجهة نظيره فريق الاتفاق غدا الخميس في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتفاق والخليج

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الخليج ضد الاتفاق يوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر فبراير لعام 2024 بمنافسات الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي، في الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية،

بينما في الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي “عاصمة الإمارات”.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتفاق والخليج

تنقل هذه المباراة حصريًا على قناة بي SSC Sports، وهي قناة رياضية سعودية تمتلك حقوق بث الدوري السعودي للمحترفين.

ترتيب نادي الخليج بجدول الدوري السعودي

يحتل نادي الخليج المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، حيث فاز في 6 مباريات، وتعادل خلال 4 مواجهات، خسرفي 9 مباريات، وسجل 23 هدف، بينما استقبلت شباكه 28 هدف.

ترتيب نادي الاتفاق في جدول الدوري السعودي

يحتل المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة، حيث فازفي 6 مواجهات، وتعادل خلال 7 مباريات، خسر في 6 مباريات، وسجل 22 هدف، واستقبلت شباكه 22 هدف أيضًا.

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