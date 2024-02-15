عاجل| ارتفاع جديد في أسعار السجائر يوم الاربعاء 2024/2/14 في جميع الاسواق، تعد السجائر من بين أكثر السلع استهلاكًا في العالم، مما يثير تساؤلات العديد من الأشخاص حول أسعارها الحالية ومدى مطابقتها للأسعار الرسمية التي حددتها الحكومة. أكدت الحكومة المصرية أن بعض أنواع السجائر الأجنبية شهدت زيادة كبيرة في السعر.

وذلك بشكل مفرط، وقد تم تحديد أسعارها أيضًا من قبل الحكومة. وشددت على أنه يجب على المواطنين عدم شراء السجائر بأسعار غير رسمية لتجنب تحميل التجار غرامات مالية. سيتم استعراض التفاصيل الكاملة في الفقرات التالية.

أسعار السجائر اليوم

شهد السوق الرسمي ارتفاع جديد في السجائر وقد تم توضيح أسعار السجائر اليوم، وهي كالاتي:

سعر سجائر ميريت بمختلف أنواعها نحو 85 جنية مصري، بينما سعر سجائر مالبورو 79 جنيه، بينما مالبورو كرافت يبلغ سعرها نحو 69 جنية.

سعر عبوة ال ام نحو 59 جنية، ويمكن شراء عبوة التبع التى يبلغ سعرها نحو 64 جنيه مصري.

سعر التبع المسخن من نوع ثريا نحو 64 جنيه للعبوة.

كما يوجد أيضًا بعض من أنواع السجائر المصريه التابعه لشركة الشرقية للدخان، ويبلغ سعرها كالاتي:

سجائر بوكس سعرها 20 جنيه، بينما سجائر كليوباترا كينج سايز، وكليوباترا سوفت كوين يبلغ سعرها نحو 27 جنية.

سعر كليوباترا بوكس 27 جنية، وسعر كليوباترا بوسطن وماونت 27 جنية أيضًا.

سعر كليوباترا سوبر، ومونديال سعرها 27 جنيه، وكليوباترا بلاك ليبول 27 جنية.

سعر سجائر فايسروي نحو 42 جنية.

ما هي الأسباب الأساسية في ارتفاع سعر السجائر

بعد أن تم توضيح أسعار السجائر التي يتساءل عنها العديد من المواطنين بالتسعير الرسمي يجب التعرف على أسباب زيادة الأسعار، وقد تم التوضيح بأن السبب الأساسي في ارتفاع أسعار السجائر هي استيراد بعض المواد التي تدخل في تصنيعها بالإضافة إلي الأزمة الراهنة في الفترة الحالية، ولكن تم تسعيرها بشكل رسمي لالتزام كافة التجار بالبيع بنفس السعر الحكومي، وإلا سيتعرض للمسائلة القانونية.

تجميد شركة فيليب موريس الأجنبية

واضاف أن سبب تجميد المنشور يرجع لانتظار صدور تعديل تشريعي رسمي من قبل البرلمان بالموفقة على رفع ضرائب على الدخان.