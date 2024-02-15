عاجل| تابع اخبار قانون الايجار القديم في مصر 2024

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عاجل| تابع اخبار قانون الايجار القديم في مصر 2024

عاجل| تابع اخبار قانون الايجار القديم في مصر 2024، أشار الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إلى حدوث حدث غير مسبوق، حيث لم يتم مناقشة تعديل أو إلغاء قانون الإيجار القديم من قبل أي مسؤول دولة على مدى الخمسين عاما الماضية.

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اخر اخبار قانون الايجار القديم في مصر 2024

في برنامج “أهل مصر” عبر قناة “أزهري” أشار “البحيري” إلى معلومات هامة بشأن قانون الإيجار حيث أكد أنه من المتوقع صدور قانون جديد للإيجار خلال الأشهر القادمة حيث سيتم طرحه في مجلس النواب خلال دور الانعقاد التشريعي وأوضح أنه في هذه الفترة تقدم الحكومة بمشروعات القوانين للمراجعة والتعديل في مجلس النواب حسب الحاجة.

 وفيما يتعلق بمدة العقد أوضح أن العقد يمتد إلى الحفيد في حال وفاة المستأجر قبل عام 2002 معتبرا أن أي معلومات تشير إلى عدم امتداد العقد إلا للمستأجر غير صحيحة وأنه من الأمور القانونية المؤكدة أن عقد الإيجار يمتد للحفيد في تلك الحالة.

مراحل تطور قانون الايجار القديم في مصر2024

يسلط “برلماني” الضوء على تطور الأحكام الدستورية لقوانين الإيجارات القديمة في مصر حيث تظل أزمة الإيجار القديم واحدة من القضايا الملحة التي تشغل بال الملايين بين المالك والمؤجر والمستأجر وفي الوقت الذي لا تزال ردود الأفعال تتوالى حول مشروع القانون تظل المحكمة الدستورية العليا القوة القضائية النافذة التي تقضي وفقا للدستور وتقوم بمراجعة القوانين والتأكد من توافقها مع الدستور المصري الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية.

 

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