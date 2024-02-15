عاجل |تأجيل تاريخ إيداع رواتب الموظفين 2024 الخاصة بشهر فبراير "تابع التفاصيل"

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عاجل |تأجيل تاريخ إيداع رواتب الموظفين 2024 الخاصة بشهر فبرا

عاجل |تأجيل تاريخ إيداع رواتب الموظفين 2024 الخاصة بشهر فبراير "تابع التفاصيل"، شهدت عمليات البحث ارتفاعًا ملحوظًا حول جدول صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2024، حيث أعلنت وزارة المالية المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن بدء صرف رواتب جميع العاملين بالحكومة المصرية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2024.

تاريخ إيداع رواتب الموظفين 2024

جدول صرف رواتب شهر فبراير 2024 يثير العديد من الموظفين استفسارات حول موعد صرف الزيادات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي يوم الأربعاء الماضي الموافق 7 فبراير 2024 حيث تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه بالإضافة إلى رفع أجور جميع العاملين في جميع الدرجات الوظيفية المختلفة.

التواريخ المحددة لصرف رواتب العاملين عن عام 2024

– صرف رواتب شهر يناير: الأحد 28 يناير 2024.

– صرف رواتب شهر فبراير: الثلاثاء 27 فبراير 2024.

– صرف رواتب شهر مارس: الأربعاء 27 مارس 2024.

– صرف رواتب شهر أبريل: الأحد 28 أبريل 2024.

– صرف رواتب شهر مايو: الاثنين 27 مايو 2024.

– صرف رواتب شهر يونيو: الخميس 27 يونيو 2024.

– صرف رواتب شهر يوليو: الأحد 28 يوليو 2024.

– صرف رواتب شهر أغسطس: الثلاثاء 27 أغسطس 2024.

– صرف رواتب شهر سبتمبر: الخميس 26 سبتمبر 2024.

– صرف رواتب شهر أكتوبر: الأحد 27 أكتوبر 2024.

– صرف رواتب شهر نوفمبر: الأربعاء 27 نوفمبر 2024.

– صرف رواتب شهر ديسمبر: الخميس 26 ديسمبر 2024.

زيادة رواتب شهر فبراير 2024

بعد أخر قرار رسمي من وزارة المالية بشأن زيادة رواتب شهر فبراير 2024، فقد كان الخبر حقيقي بنسبة 100% ليكون الحد الأدنى للرواتب فقط هو 6000 جنية مصري، وينطبق الزيادة على كافة القطاعات الحكومية، أما بالنسبة للقطاع الخاص فلن يتم الإعلان عن ذلك.

 

رصدت بوابة بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الموضوع السابق كل ماتريد معرفتة عن مواعيد صرف مرتبات الرواتب على مدار السنة خلال 2024، وجاء ذلك ضمن الخدمات التي تعمل على توفيرها الفجر بشكل مستمر علة مدار السنة.

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Elfagr.org

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