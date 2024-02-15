تعرف على رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 لخريجي الجامعات عبر jobs.caoa.gov.eg، سبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإعلان عن توفر عدد من الوظائف الحكومية، بما في ذلك وظائف البريد المصري.

ولا يزال البحث مستمرًا عن رابط تقديم وظائف البريد المصري لعام 2024، للراغبين في التقديم على تلك الوظائف. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الوظائف وكيفية التقديم عليها من خلال موقعنا "البديل".

وظائف البريد المصري 2024

أعلنت الهيئة القومية للبريد عبر بوابة الوظائف الحكومية توافر عدد من الوظائف بها لخريجي الجامعات، حيث بدئت عملية التقديم يوم 18 من يناير المنصرم واستمر التقديم أسبوعين، وبعدها تم التمديد مرة أخرى للتقديم، واستمر تقريبًا نحو شهر، حيث اليوم الخميس الخامس عشر من شهر فبراير هو اليوم الأخير للتقديم، وما زال رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 متاح الآن، وبالنسبة للوظائف المطلوبة، فقد حددتها الهيئة على النحو التالي:

محامي ثالث “تعيين.

مهندس ميكانيكا سيارات ثالث – مهندس تخطيط نقل ثالث – مهندس تشغيل وسائل نقل ثالث.

مهندس كهرباء ثالث.

مهندس ميكنة ثالث – مهندس ميكانيكا ثالث.

أخصائي مكتب بريد – أخصائي خدمة عملاء ثالث – أخصائي بريد ثالث.

رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024

حتى تتمكن من الالتحاق بواحدة من الوظائف المتاحة في الهيئة القومية للبريد، عليك التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، حيث التقديم على هذا النحو: