وصفات طبيعية في كل بية لتفتيح وترطيب البشرة، تُعتبر البشرة الواجهة الخارجية للجسم، وبناءً على الدور البارز الذي تلعبه في جمال ومظهر الأفراد، يُولِي النساء اهتمامًا خاصًا للعناية ببشرتهن. يعتبر تفتيح وتبييض البشرة من بين الخطوات الأساسية في روتين العناية بالبشرة، حيث يُساعد على إخفاء البقع الداكنة والتصبغات الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس أو عوامل البيئة الأخرى.

هناك العديد من الوصفات الطبيعية المعروفة بفاعليتها وسلامتها في تفتيح وتبييض البشرة، وفيما يلي بعض من هذه الوصفات.

وصفة الكركم وعصير الليمون والخيار

يُعتبر مزيج الكركم وعصير الليمون وعصير الخيار فعّالًا في تبييض الوجه في يوم واحد، حيث يساهم في تفتيح البشرة بشكل فعّال ويعالج بعض مشاكل الجلد، لتحضير الوصفة يمكن اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

– نصف ملعقة صغيرة من الكركم (نحو 2.5 غرام).

– ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

– ملعقتان صغيرتان من عصير الخيار.

طريقة التحضير:

1. قم بمزج المكونات معًا.

2. ضع المزيج على المناطق التي ترغب في تفتيحها.

3. اترك المزيج على المناطق المستهدفة لمدة 15 دقيقة.

4. اغسل المناطق بعد الانتهاء من الوقت المحدد.

كرر هذه العملية عدة مرات أسبوعيًا لتحقيق أفضل النتائج.

وصفة الزعفران

يُعتبر الزعفران وسيلة منزلية فعّالة لتبييض الوجه، حيث يتميز بخصائصه التي تساعد على تفتيح البشرة وتقليل العيوب وتوحيد لونها، يمكن أيضًا تناول الزعفران لتحسين صحة الجسم بشكل عام، وخاصة صحة البشرة، لتحضير الوصفة يمكن اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

2-3 عيدان من الزعفران.

ملعقة كبيرة من الحليب.

قطعة من القطن.

طريقة التحضير:

1. نقع الزعفران في الحليب لمدة 3 ساعات.

2. غسل الوجه بمنظف وتركه حتى يجف.

3. تصفية الحليب باستخدام مصفاة.

4. وضع الحليب على الوجه والرقبة باستخدام قطعة من القطن.

5. الاحتفاظ بالحليب على الوجه والرقبة لمدة 20-30 دقيقة.

6. غسلها بالماء البارد.

وصفة الكركم والطماطم

قناع الكركم والطماطم يُعتبر أحد أسرع الوسائل لتبييض الوجه في دقائق قليلة، حيث يساعد الطماطم في تقشير البشرة وتفتيحها بفضل خصائصها التبييضية التي تعيد للبشرة لونها مع الاستخدام المنتظم، لتحضير هذه الوصفة يمكن اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

– حبة واحدة من الطماطم.

– ملعقتان كبيرتان من الكركم.

طريقة التحضير:

1. مزج الطماطم للحصول على عجينة ناعمة، ثم إضافة الكركم وتحريكهم.

2. غسل الوجه بمنظف وتركه حتى يجف.

3. وضع المزيج على الوجه والرقبة باستخدام الأصابع النظيفة.

4. الاحتفاظ بالمزيج على الوجه والرقبة لمدة 10 دقائق، ثم غسلها بالماء البارد.

يُكرر هذا الإجراء مرتين أسبوعيًا لتحقيق أفضل النتائج.