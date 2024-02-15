الإمارات والهند يضعان حجر الأساس لمشروع بوابة الهند التجارية

وضع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و"ناريندرا مودي" رئيس وزراء جمهورية الهند، ضيف شرف القمة العالمية للحكومات 2024، حجر الأساس لمشروع "بهارات مارت"، والمقرر افتتاحه في دبي عام 2026.

وكشفت مجموعة موانئ دبي العالمية، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس الأربعاء، وضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، عن مشروع بوابة الهند التجارية "بهارات مارت" والذي يوفر منصّة تجارية عالمية المستوى للمصنّعين والمصدّرين الهنود، تمكنّهم من الوصول إلى الأسواق العالمية.

ويقع سوق "بهارات مارت" في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، وسيعمل في إطار منظومة تجارية أوسع تسعى موانئ دبي العالمية إلى تطويرها من خلال سوق دبي للتجار، وهو سوق للبيع بالتجزئة والجملة يستضيف التجار من جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يصبح "بهارات مارت" مركز توزيع ضخم للشركات الهندية يدعم التجارة المحلية في دولة الإمارات، وإعادة التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، على مساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون قدم مربعة، في حين ستمتد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 1.3 مليون قدم مربعة.

ومن المقرر أن يضمّ "بهارات مارت" 1500صالة عرض تلبي احتياجات المتعاملين في عمليات البيع بالتجزئة والجملة، وأكثر من 700 ألف قدم مربع من مساحات التخزين من الدرجة الأولى، بما يضمن للمستأجرين مزايا مشتركة في المنطقة الحرة وخارجها.

وسيوفر وحدات صناعية خفيفة ومساحات مكتبية ومرافق للاجتماعات، ومن خلال منظومة جبل علي، سيحظى التجار بربط مباشر مع أكثر من 150 وجهة بحرية، وخطوط جوية تربطهم بأكثر من 300 مدينة.