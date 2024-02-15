تراجع النفط وبرنت يسجل 81.26 دولارا للبرميل

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بأكثر من المتوقع، مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 81.26 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 76.28 دولارًا للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية قفزت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بزيادة 2.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت بأكثر من المتوقع، حيث هبطت مخزونات البنزين 3.7 مليون برميل إلى 247.3 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 1.2 مليون برميل، فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير 1.9 مليون برميل إلى 125.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاضها 1.6 مليون برميل.