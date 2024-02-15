المؤسس عثمان الحلقة 148 لازورا مُترجمة 3isk.biz قصة عشق بجودة عالية "قطع رأس كراجيلاسون وجلاد روما يشعل الأحداث"

المؤسس عثمان الحلقة 148 مُترجمة 3isk.biz قصة عشق بجودة عالية "قطع رأس كراجيلاسون وجلاد روما يشعل الأحداث"

يرغب الكثير من المواطنين متابعي وعشاق الدراما التركية عن متى سيتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 مُترجمة 3isk.biz قصة عشق بجودة عالية "قطع رأس كراجيلاسون وجلاد روما يشعل الأحداث" حيث استطاع هذا المسلسل ان يحقق شهرة كبيره في مصر وفي جميع أنحاء الوطن العربي واستطاع ان يعمل هذا المسلسل على تكوين قاعدة جماهيرية عالية منذ بداية عرض المسلسل، ويتم عرض هذا المسلسل على قناة اي تي في التركية وايضا على موقع قصة عشق.

المؤسس عثمان الحلقة 148

يبحث الكثير من محبي ومتابعي المسلسلات التركية عن موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 حيث استطاع هذا المسلسل ان يجذب الكثير من المشاهدين اليه بسبب ما يقدمه من أحداث تاريخية، وتاتي الحلقات الجديدة لتكمل أحداث خيانة جديدة وحرب قوية يستعد لها عثمان وجيشه بعد أن علم بأن أولجايتو يتحالف مع البيزنطيين والمغول ضد الدولة العثمانية، وبدأ عثمان في خطته وقال لجيشه أن تحركاتنا لم تكن مرئية لتحقيق النصر والقضاء على العدو كي يقع في قبضتهم، ويتم عرض الحلقة 148 اليوم على قناة اي تي في التركية في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تركيا.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 مترجمة بدقة عالية HD قصة عشق عثمان الحلقة 148 لازورا

يترقب عشاق المسلسلات التاريخية عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 مترجمة بدقة العالية HD، وذلك بعد أن تم عرض تلك الحلقة على قناة ِATV التركية مساء الأربعاء، ويحظى مسلسل المؤسس عثمان بمتابعة كبيرة في شتى أنحاء الوطن العربي، إذ أصبح للمسلسل عشاق ومحبي في كل الدول العربية ينتظرون عرض الحلقات الجديدة مترجمة، فلقد ظهر مسلسل المؤسس عثمان للعلن في عام 2019، حيث عُرضت الحلقة الأولى من سلسلة قيامة عثمان في العشرين من نوفمبر لعام 2019، وذلك بعد أن تم عرض خمسة مواسم من قيامة أرطغرل.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 مترجمة بدقة عالية HD

انتهت الحلقة الماضية من مسلسل المؤسس عثمان بنشوب معمعة قتالية عنيفة في معسكر القائد المغولي تاج الدين نويان، فلقد تسلل عثمان وسط هذا المعسكر واقتحمه، ثم دخل خيمة السجن لإنقاذ والد السيدة التشين، لكنه تفاجئ بوجود تاج الدين نويان في تلك الخيمة، وكانت مفاجأته أكبر عندما رآه وهو يصلي، ثم انتهت تلك الحلقة على هذه القفلة الأسطورية، وستشتعل الأحداث أكثر بدخول شخصية بيزنطية جديدة، وهي شخصية جلاد روما، وهاتان الشخصيتان من شأنهما أن يشعلا أحداث المسلسل فيما تبقى من حلقات الموسم الخامس.

أين يُمكن مشاهدة حلقات مسلسل المؤسس عثمان مترجمة

يُمكن مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان عبر قناة الفجر الجزائرية، حيث تعرض قناة الفجر الجزائرية حلقة جديدة من مسلسل المؤسس عثمان كل يوم خميس، ولكن بعد ان يتم عرض تلك الحلقة أولا على قناة ATV التركية ليلة الأربعاء، ثم تعمل منصة نور بلاي على ترجمة تلك الحلقة في منتصف تلك الليلة، ولكن لا يُمكن مشاهدة الحلقة مترجمة على تلك المنصة إلا للمشتركين فيها على الخطة المدفوعة، كما تقوم عدة مواقع بعرض الحلقات بشكل مجاني على مواقعها، مثل موقع قصة عشق ولازورا وعرب سيد وغيرها من المواقع.

تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان

يتم استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات وعرب سات لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس عبر الترددات التالية:

- القمر الصناعي تردد القناة الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز

- نايل سات 12034 أفقي H 4/3 27500

- عرب سات 11034 عمودي 6/5 5000

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 الجديدة اليوم الاربعاء الموافق 14 فبراير على قناة اي تي في التركية في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تركيا، على تردد النايل سات 10796 وتردد ATV على العرب سات 12692.

موعد عرض المسلسل على قناة الفجر

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 على قناة الفجرغدًا الجزائرية في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على التردد: 12034 ومعدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي، معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ويتم عرض مسلسل المؤسس عثمان على موقع قصة عشق الالكتروني يوم الاربعاء الموافق 14 من شهر فبراير في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة، من المقرر أن يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة اي تي في التركية اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت باللغة التركية.