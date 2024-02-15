أسعار الذهب قرب أدنى مستوياته في شهرين



استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين اليوم الخميس مع تقييم المتعاملين لتصريحات متباينة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن بيانات التضخم لشهر يناير كانون الثاني والتي أحبطت بعض الآمال في خفض قريب وكبير لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0157 بتوقيت جرينتش، بلغ الذهب في المعاملات الفورية 1992.77 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر كانون الأول أمس الأربعاء.

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2004.60 دولار للأوقية، وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو أوستان جولسبي أمس الأربعاء إن البنك المركزي سيظل على المسار لبلوغ معدل التضخم المستهدف عند 2% حتى لو كان التضخم أعلى قليلا من المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة.



وأضاف أن على البنك المركزي توخي الحذر حيال الانتظار لفترة طويلة قبل أن يخفض أسعار الفائدة.



جاءت تصريحات جولسبي بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء والتي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1% على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 2.9%.



وتراجع الذهب نحو 1.4% بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، في أكبر انخفاض يومي له منذ الرابع من ديسمبر كانون الأول.



وينصب التركيز الآن على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش وأرقام مؤشر أسعار المنتجين التي تصدر غدا الجمعة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.3% إلى 886.46 دولار وهبط البلاديوم 0.5% إلى 929.72 دولار. كما تراجعت الفضة 0.1% إلى 22.35 دولار للأوقية.