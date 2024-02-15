مؤشرات البورصة المصرية تواصل الصعود بمستهل تعاملات اليوم الخميس

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود فى مستهل تعاملات اليوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع، ليرتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 29059 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 35559 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 12375 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 7211 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.0% ليصل إلى مستوى 10108 نقطة.