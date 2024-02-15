مؤشرات البورصة المصرية تواصل الصعود بمستهل تعاملات اليوم الخميس

الاقتصاد
بوابة الفجر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود فى مستهل تعاملات اليوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع، ليرتفع  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 29059 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 35559 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 12375 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 7211 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.0% ليصل إلى مستوى 10108 نقطة.

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