أبو الغيط: اجتياح رفح يهدد بكارثة إنسانية واشتعال للوضع الإقليمي

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن اجتياح مدينة رفح يهدد بكارثة إنسانية واشتعال للوضع الإقليمي على نحو نحذّر منه بشدة.

وحذر أبو الغيط، في كلمته أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، بشدة من تبعاته وآثاره الممتدة على كل الأصعدة، ومناشدا كل الأطراف التي تدرك خطورة الموقف التحرك بشكل عاجل لوقف هذه الخطط الجنونية قبل فوات الأوان.

وأعرب عن قلقه جراء ما يعلن عنه قادة الاحتلال من عزمهم اجتياح مدينة رفح التي فرّ إليها أكثر من 1.4 مليون فلسطيني هربا من القصف العشوائي لباقي أراضي القطاع.

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