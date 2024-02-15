حسام حسن: هدفنا إسعاد الشعب المصري بالفوز بالبطولات وحققت حلمي بتدريب المنتخب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تعيينه في الجهاز الفني للمنتخب الوطني بشكل رسمي خلفا لروي فيتوريا.

وقال حسام حسن مدرب منتخب مصر في المؤتمر الصحفي: هدفنا إسعاد الشعب المصري بتحقيق البطولات، شرف تواجدي في هذا المنصب للعمل على إسعاد الشعب المصري.

حسام حسن: هدفنا إسعاد الشعب المصري بالفوز بالبطولات وحققت حلمي بتدريب المنتخب

وأضاف: شرف لي تكليفي بتولي تدريب منتخب مصر وتحقيق حلمي بتدريب منتخبنا، منتخب مصر كبير جدًا والجميع يعلم قوة منتخب مصر.

وتابع: سعداء برغبة الشعب المصري في منحنا الثقة لتدريب المنتخب الوطني، أعد الشعب المصري ببذل أقصى ما لدينا من أجل إعادة منتخب مصر لمكانته وتحقيق المزيد من النجاح، وهدفنا إسعاد الشعب المصري بتحقيق البطولات وهذه قمة النجاح التي سنعمل عليها.
 

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