إبراهيم حسن: أطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بزيادة أعداد الجماهير في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أطلق إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، تصريحات قوية وذلك للحديث عن بعض التوصيات الهامة.

وقال إبراهيم حسن في المؤتمر الصحفي "أطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بزيادة أعداد الجماهير في مباريات الدوري في الفترة المقبلة".

إبراهيم حسن: أطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بزيادة أعداد الجماهير في الدوري

وأضاف "حضور الجماهير بشكل كبير يحمل اللاعب المسئولية ويصبح تحت ضغوط مستمرة ويؤثر عليه فنيًا ".

واختتم "اتمني من رابطة الأندية وضع مواعيد محددة لمباريات الدوري وتحديد جدول منتظم للمسابقات المحلية".

 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل حصرى |الحين ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 العراق..رابط سريع للحصول على النتيجة بالأسم أو رقم الجلوس

بكام الأصفر والأحمر.. سعر كيلو النحاس اليوم الخميس 15 فبراير 2024 في الأسواق

عاجل - "الدولار يثير التوترات".. آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر اليوم 15 فبراير 2024 في السوق السوداء والبنوك

طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "مسار إجباري" ( صور)

موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 للبنات والأوراق المطلوبة

أسعار السجائر اليوم الخميس 15 فبراير بعد آخر زيادة لها بالأسواق

الليلة.. فراشة الفلوت رانيا يحيى تحيي حفل عيد الحب ببيت السحيمي

حفيظ دراجي لـ " الفجر الرياضي: كوت ديفوار استحقت البطولة رغم تعثرها... المنتخبات العربية خيبت الآمال.. وإصابة صلاح لم تكن العامل الرئيس في إقصاء مصر