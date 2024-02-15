أوبر تكشف عن برنامج أولي لإعادة شراء الأسهم بقيمة 7 مليارات دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر

كشفت شركة أوبر عن برنامج أولي لإعادة شراء الأسهم بقيمة 7 مليارات دولار يوم الأربعاء، بعد أيام من الإعلان عن أول عام كامل من أرباح التشغيل، ما يجعلها أحدث شركة في وادي السيليكون تزيد عائداتها للمساهمين، وتأتي هذه الخطوة التي اتخذتها المجموعة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو بعد أن أعلنت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، توزيع أرباحها لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى قفزة قياسية في سعر أسهمها، في حين قام موقع تأجير المنازل Airbnb بتوسيع برنامج إعادة الشراء بمقدار 6 مليارات دولار يوم الثلاثاء.

 وأدت هذه الأخبار إلى ارتفاع أسهم أوبر بما يصل إلى 10 في المائة في التعاملات المبكرة في نيويورك يوم الأربعاء إلى مستوى مرتفع جديد خلال اليوم فوق 76 دولارا. 

 

وقد تضاعف سعر السهم خلال العام الماضي، ما دفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 150 مليار دولار. 

 

وقال براشانث ماهيندرا راجا، المدير المالي لشركة أوبر، إن عملية إعادة الشراء تمثل "تصويتا بالثقة في الزخم المالي القوي للشركة". 

 

تزامن إعلان إعادة رأس المال مع موجة من الإضرابات المخطط لها من قبل عمال التوصيل في أمريكا الشمالية.

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