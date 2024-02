7 فوائد صحية مذهلة لعصير الكرز الحامض شربه وطريقة تحضيره، تمتلك عصير الكرز الحامض شعبية متزايدة مؤخرًا بفضل فوائده الصحية المتعددة. الكرز الحامض، والمعروف أيضًا باسم الكرز مونتمورنسي أو القزم أو الحامض، يتميز بنكهة تشبه الكرز الحلو ولكنها تميل قليلًا إلى الحموضة. بينما يُستهلك الكرز الحلو عادة نيئًا، يمكن تناول الكرز الحامض بشكل مجمّد، مجفّف، مطحون أو على شكل عصير.

يحتوي عصير الكرز الحامض على مجموعة واسعة من المعادن الأساسية ومضادات الأكسدة المفيدة للجسم، مما يجعله إضافة ممتازة لروتينك الغذائي اليومي، إذا كنت تبحث عن المزيد من المعلومات حول الفوائد الصحية لهذا العصير، فتابع القراءة.

ما هي الفوائد الصحية لعصير الكرز الحامض؟

7 فوائد صحية مذهلة لعصير الكرز الحامض شربه وطريقة تحضيره

فيما يلي بعض الفوائد الصحية البارزة لعصير الكرزالحامض كما شرحتها خبيرة التغذية توينسي آن سونيل:

يقلل الالتهاب

يحتوي الكرز الحامض على مركبات مثل الأنثوسيانين ومضادات الأكسدة الأخرى التي تمتلك خصائص مضادة للالتهاب، والتي تساعد في علاج حالات مثل التهاب المفاصل وآلام العضلات، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrients MDPI.

يحفز النوم

عصير الكرز الحامض هو مصدر طبيعي للميلاتونين، وهو هرمون ينظم دورات النوم والاستيقاظ، قد يساعد شرب عصير الكرزالحامض على تحسين جودة النوم ومدته، مما يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من الأرق أو اضطرابات النوم.

يعزز التعافي من التمارين

7 فوائد صحية مذهلة لعصير الكرز الحامض شربه وطريقة تحضيره

إذا كنت تعاني من آلام العضلات، يمكنك الاعتماد على عصير الكرز الحامض للتخفيف منها، اقترحت دراسة نُشرت في مجلة Wiley Scandinavian Journal of Medical and Science in Sports أن عصير الكرزالحامض يمكن أن يساعد في تقليل آلام العضلات، يحتوي الكرز الحامض على خصائص مضادة للالتهاب ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في تخفيف آلام العضلات الناتجة عن التمارين وتعزيز التعافي بشكل أسرع.

يعزز صحة القلب

تقول سونيل إن مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز الحامض قد تساهم في صحة القلب عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب الذي يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول.

يقي من آلام المفاصل

7 فوائد صحية مذهلة لعصير الكرز الحامض شربه وطريقة تحضيره

قد يكون عصير الكرز الحامض مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل، تشير الأبحاث المنشورة في مجلة Current Nutrient Development Journal إلى أن عصير الكرز الحامض قد يقلل بشكل فعال من أعراض التهاب المفاصل العظمي والنقرس.

غني بمضادات الأكسدة

تساعد خصائص مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز الحامض على تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم، مما يقلل من الأضرار التي يسببها الإجهاد التأكسدي، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطانات.

يعزز صحة الدماغ

الكرز الحامض مفيد أيضًا للدماغ، تشير دراسة نُشرت في مجلة IMC Journal إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز الحامض قد يكون لها تأثيرات عصبية حماية، مما يقلل من خطر التدهور المعرفي المرتبط بالعمر والأمراض التنكسية العصبية مثل الزهايمر.

طريقة تحضير عصير الكرز الحامض

7 فوائد صحية مذهلة لعصير الكرز الحامض شربه وطريقة تحضيره

تحضير عصير الكرز الحامض في المنزل مهمة بسيطة للغاية، إليك وصفة سهلة لتحضير عصير الكرز الحامض:

اغسل الكرز الحامض جيدًا تحت الماء البارد وأزل النوى. ضع الكرز الحامض المنزوع النوى في الخلاط أو محضر الطعام. أضف كوبًا إلى كوبين من الماء إلى الخلاط، اعتمادًا على مدى سمك أو رقة عصيرك الذي تريده،وابدأ بإضافة كمية قليلة من الماء وأضف المزيد حسب الحاجة للوصول إلى القوام المطلوب. اخلط الكرز والماء حتى يصبح الخليط ناعمًا. صفي الخليط من خلال منخل ناعم أو قماشة شاش لإزالة اللب. تذوق العصير واضبط مستوى الحلاوة إذا رغبت في ذلك. يمكنك تقديم عصير الكرز الحامض فورًا مع الثلج أو تبريده للاستخدام اللاحق. يمكن عادةً تخزين عصير الكرز الحامض محلي الصنع في الثلاجة لمدة 3-5 أيام.

هل هناك أي آثار جانبية لعصير الكرز الحامض؟

ضيق في المعدة والأمعاء

قد يؤدي استهلاك كميات كبيرة من عصير الكرز الحامض إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ أو الغازات أو آلام البطن أو الإسهال لدى بعض الأفراد، خاصةً أولئك الذين لديهم معدة حساسة أو مشاكل هضمية قائمة.

الحساسية

قد يكون بعض الأشخاص لديهم حساسية من الكرز أو لديهم حساسية من الساليسيلات، وهو مركب طبيعي موجود في الكرز، وتشمل أعراض الحساسية لعصير الكرز الحامض أعراضًا مثل الحكة والتورم والشرى وصعوبة التنفس أو حتى الحساسية المفرطة في الحالات الشديدة.

التفاعل مع الأدوية الأخرى

قد يتفاعل عصير الكرز الحامض مع بعض الأدوية، بما في ذلك مميعات الدم مثل الوارفارين والأدوية التي يتم استقلابها بواسطة الكبد، يمكن أن تؤثر التفاعلات على فعالية الدواء أو تزيد من خطر الآثار الجانبية.

ارتفاع نسبة السكر في الدم

يحتوي عصير الكرز الحامض على سكريات طبيعية، وقد يؤدي استهلاك كميات كبيرة منه إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، خاصةً لدى الأفراد المصابين بالسكري أو أولئك الذين يحتاجون إلى مراقبة مستويات السكر في الدم عن كثب.

تكوين حصى الكلى

7 فوائد صحية مذهلة لعصير الكرز الحامض شربه وطريقة تحضيره

عصير الكرز الحامض غني بالأوكسالات، وهي مركبات يمكن أن تساهم في تكوين حصى الكلى لدى الأفراد المعرضين للإصابة بها، قد يؤدي شرب كميات كبيرة من عصير الكرز الحامض إلى زيادة خطر تكوين حصى الكلى، خاصةً لدى الأفراد الذين لديهم تاريخ من حصى الكلى أو أمراض الكلى.

زيادة الوزن

نظرًا لمحتواه من السكريات الطبيعية، فإن شرب عصير الكرز الحامض بانتظام وبكميات كبيرة قد يساهم في زيادة الوزن، خاصةً إذا لم يتم موازنته بنظام غذائي صحي وممارسة نشاط بدني منتظم.

الحمل والرضاعة

على الرغم من أنه عصير آمن بشكل عام للنساء الحوامل والمرضعات عند تناوله باعتدال، يُنصح باستشارة الطبيب قبل إضافته إلى النظام الغذائي.

كلمة أخيرة: تقول خبيرة التغذية: “من الضروري تناول عصير الكرز الحامض باعتدال والوعي بتحمل الفرد والآثار الجانبية المحتملة”، إذا واجهت أي ردود فعل سلبية أو كانت لديك شكوك حول دمج هذا العصير في نظامك الغذائي، فمن الأفضل استشارة أخصائي الرعاية الصحية.