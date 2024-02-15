تعرف على فوائد الجبن القريش.. للعظام والجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية، الجبن القريش يعتبر نوعًا من الجبن الطازج الخفيف، وهو غني بالعناصر الغذائية الهامة فهو يحتوي على كميات كبيرة من البروتين والكالسيوم وفيتامين ب وفيتامين أ. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي أيضًا على الكربوهيدرات المشتقة من اللاكتوز وسكر الحليب.



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تعرف على فوائد الجبن القريش.. للعظام والجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية

البروتين: يوفر الجبن القريش نحو 12 جرامًا من البروتين لكل كوب.

الكالسيوم: يوفر الجبن القريش نحو 250 ملليجرامًا من الكالسيوم لكل كوب.

فيتامين أ: يوفر الجبن القريش نحو 100 وحدة دولية من فيتامين أ لكل كوب.

فيتامين ب المركب: يوفر الجبن القريش كميات جيدة من فيتامينات ب المركب، مثل:

فيتامين ب 2 (الريبوفلافين): يساعد على إنتاج الطاقة

فيتامين ب 12: يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

البوتاسيوم: يوفر الجبن القريش نحو 300 ملليجرامًا من البوتاسيوم لكل كوب.

الفوائد الصحية للجبن القريش

تعرف على فوائد الجبن القريش.. للعظام والجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية

تعزيز صحة العظام والأسنان: يحتوي الجبن القريش على نسبة عالية من الكالسيوم، وهو معدن أساسي لصحة العظام والأسنان، الذي يعمل على بناء وإصلاح العظام والأسنان، كما أنه يساعد على منع هشاشة العظام.

دعم صحة الجهاز الهضمي: يحتوي الجبن القريش على البروبيوتيك، وهي بكتيريا حية مفيدة تساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، كما تساعد على تقليل الالتهاب في الأمعاء، وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، ومنع الإمساك.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية: يحتوي الجبن القريش على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والصوديوم، مما يجعله خيارًا صحيًا للقلب والأوعية الدموية.

تعرف على فوائد الجبن القريش.. للعظام والجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية

إنقاص الوزن: يحتوي الجبن القريش على نسبة عالية من البروتين، وهو عنصر غذائي يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، كما يساعد البروتين على إبطاء عملية الهضم، مما يساعد على تناول سعرات حرارية أقل على مدار اليوم، لذلك يساعد إضافة الجبن القريش إلى نظامك الغذائي على إنقاص الوزن.

تعزيز صحة الجهاز المناعي: يحتوي الجبن القريش على فيتامين أ، وهو فيتامين أساسي لصحة الجهاز المناعي الذي يساعد على مقاومة العدوى، وتعزيز صحة الخلايا.

الحفاظ على صحة الغدة الدرقية: يعد الجبن القريش غني بعنصر السيلينيوم الذي يعمل كمضاد للأكسدة ومحفز في استقلاب تخليق هرمون الغدة الدرقية.