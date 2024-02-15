تعرف على الوصفة السحرية لشعر طويل ومفرود من أول مرة وبمكونات طبيعية

الفجر الطبي
تعرف على الوصفة السحرية
تعرف على الوصفة السحرية لشعر طويل ومفرود من أول مرة وبمكونات

تعرف على الوصفة السحرية لشعر طويل ومفرود من أول مرة وبمكونات طبيعية، الشعر الناعم يعتبر عنصرًا أساسيًا في جمال النساء والرجال على حد سواء، ولذلك يُفضل استخدام الوصفات السحرية لتحقيق شعر طويل وصحي.

يُفضل السيدات شعرًا طويلًا ومفرودًا، ويمكن تحقيق ذلك باستخدام الوصفات الطبيعية التي تمنح الشعر الفوائد والفيتامينات الضرورية، والتي لا تكلف الكثير من المال ويُمكن تحضيرها في المنزل دون الحاجة لزيارة الصالونات.

الوصفة السحرية لشعر طويل ومفرود

تعد بذور الكتان من الوصفة السحرية لشعر طويل ومفرود لأنه غني بمادة الكولاجين الطبيعي الذي يجعل شعرك مفرود وناعم كما إنه يغذي بصيلات الشعر ويرطبه وطريقة التحضير والاستخدام كما يلي.

  • ربع كوب بذور الكتان.
  • كوب ماء.
  • مصفاة ضيقة.

طريقة التحضير

  • ضعي ربع كوب بذر الكتان مع كوب ماء في إناء على النار حتي الغليان.
  • اتركي الخليط حتي يبرد، ثم ضعيه في مصفاة ضيقة واضغطي عليه حتي تحصلي على جل ثقيل.
  • اغسلي شعرك جيدًا بالماء واقرديه ثم وزعي عليه الجل المستخلص من بذر الكتان.
  • غطي شعرك بكيس نايلون حتي الصباح أو على الأفل ثلاث ساعات.
  • ثم اغسلي شعرك وسوف تلاحظين النتيجة المذهلة من أول مرة.
  • كرري هذه الوصفة مرة كل أسبوعين.

النشا وزيت الزيتون لفرد الشعر

من الوصفة السحرية لشعر طويل ومفرود استخدام النشا وزيت الزيتون، حيث يساعد النشا على فرد وتنعيم الشعر، بينما زيت الزيتون يغذي ويرطب الشعر ويعالج التقصف كما إنه يساعد في علاج التهابات وحكة فروة الرأس ويعالج تساقط الشعر أيضا وطريقة الاستخدام كما يلي.

  • خمس ملاعق كبيرة نشا.
  • أربعة ملاعق زيت زيتون.
  • ملعقتين عسل أبيض.

طريقة التحضير

  • اخلطي النشا مع العسل أولا، ثم ضيفي إليهم زيت الزيتون بالتدريج مع استمرار التقليب.
  • قلبي المزيج حتي تحصلي على خليط متماسك وشبه لين لسهولة فرده على الشعر.
  • مشطي شعرك، ثم وزعي المزيج على شعرك من مقدمة وحتي الأطراف.
  • ثم غطي شعرك بكيس بلاستيك لمدة نصف ساعة فقط لأن النشا سريع الجفاف.
  • اغسلي شعرك بالماء الدافئ وباستخدام البلسم المناسب له.
  • كرري هذه الطريقة مرة كل أسبوع أو أسبوعين على الأقل.
  • استخدمي كريمات أو زيوت مرطبة لأنها سوف تحافظ على فرد شعرك.
  • ويفضل الابتعاد عن غسل الشعر بالماء الساخن جدا.

ما هي اسرع خلطة لتطويل الشعر؟

يمكن عمل وصفة العسل لتطويل الشعر، والتي تتم بخطوات سهلة وهي:

  • وضع ملعقتين من العسل على كوب من الماء الدافئ.
  • ثم وضعهم في عبوة مخصصة للرش.
  • قم بوضع المزيج على فروة الرأس مع التدليك لمدة 5 دقائق.
  • ثم ضيف بعد ذلك الشامبو على الشعر.
  • اترك القناع لمدة 15 دقيقة.
  • ثم يتم غسل الشعر بالماء الدافئ
الوصفة السحرية لشعر طويل ومفرود شعر طويل شعر طويل ومفرود وصفات سحرية للشعر صعر صحي شعر مفرود فرد الشعر
Elfagr.org

مواد متعلقة

تعرف على فوائد تناول خبز القمح الكامل على الإفطار

تعرف على فوائد مذهلة للبازلاء “لحم الفقراء”.. صديقة القلب والعظام والمناعة

تعرف على فوائد الجبن القريش.. للعظام والجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية
ads

الأكثر قراءة

الهلال يقلب تأخره ويُسقط سباهان بثلاثية..شاهد أهداف مباراة الهلال وسباهان الإيراني 15-2-2024

عاجل: بشائرٌ سارةٌ للمتقاعدين..موعد صرف العلاوات الخمس للمعاشات 2024

عاجل | القبض على فتاة التيك توك "سوزى الأردنية"

عاجل.. حصيلة بنكي الأهلي ومصر من شهادات الـ27% حتى الآن

عاجل: تعرف على شروط الخروج على المعاش المبكر الآن..شروط الخروج على المعاش المبكر في عمر الـ40: كل ما تحتاجه هنا

الهلال ضد سباهان أصفهان(1-1).. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وسباهان "جارية الآن" دور الـ 16 دوري أبطال آسيا

مع زيارة رئيس تركيا لمصر..تعرف على الفئات للمعفاة من تأشيرة تركية 2024 بقرار حكومي

شروط إخلاء الوحدة في قانون الإيجار القديم..كل ما تريد معرفته عن طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم حسب قرارات الوزارة