تعرف على الوصفة السحرية لشعر طويل ومفرود من أول مرة وبمكونات طبيعية، الشعر الناعم يعتبر عنصرًا أساسيًا في جمال النساء والرجال على حد سواء، ولذلك يُفضل استخدام الوصفات السحرية لتحقيق شعر طويل وصحي.

يُفضل السيدات شعرًا طويلًا ومفرودًا، ويمكن تحقيق ذلك باستخدام الوصفات الطبيعية التي تمنح الشعر الفوائد والفيتامينات الضرورية، والتي لا تكلف الكثير من المال ويُمكن تحضيرها في المنزل دون الحاجة لزيارة الصالونات.

الوصفة السحرية لشعر طويل ومفرود

تعد بذور الكتان من الوصفة السحرية لشعر طويل ومفرود لأنه غني بمادة الكولاجين الطبيعي الذي يجعل شعرك مفرود وناعم كما إنه يغذي بصيلات الشعر ويرطبه وطريقة التحضير والاستخدام كما يلي.

ربع كوب بذور الكتان.

كوب ماء.

مصفاة ضيقة.

طريقة التحضير

ضعي ربع كوب بذر الكتان مع كوب ماء في إناء على النار حتي الغليان.

اتركي الخليط حتي يبرد، ثم ضعيه في مصفاة ضيقة واضغطي عليه حتي تحصلي على جل ثقيل.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء واقرديه ثم وزعي عليه الجل المستخلص من بذر الكتان.

غطي شعرك بكيس نايلون حتي الصباح أو على الأفل ثلاث ساعات.

ثم اغسلي شعرك وسوف تلاحظين النتيجة المذهلة من أول مرة.

كرري هذه الوصفة مرة كل أسبوعين.

النشا وزيت الزيتون لفرد الشعر

من الوصفة السحرية لشعر طويل ومفرود استخدام النشا وزيت الزيتون، حيث يساعد النشا على فرد وتنعيم الشعر، بينما زيت الزيتون يغذي ويرطب الشعر ويعالج التقصف كما إنه يساعد في علاج التهابات وحكة فروة الرأس ويعالج تساقط الشعر أيضا وطريقة الاستخدام كما يلي.

خمس ملاعق كبيرة نشا.

أربعة ملاعق زيت زيتون.

ملعقتين عسل أبيض.

طريقة التحضير

اخلطي النشا مع العسل أولا، ثم ضيفي إليهم زيت الزيتون بالتدريج مع استمرار التقليب.

قلبي المزيج حتي تحصلي على خليط متماسك وشبه لين لسهولة فرده على الشعر.

مشطي شعرك، ثم وزعي المزيج على شعرك من مقدمة وحتي الأطراف.

ثم غطي شعرك بكيس بلاستيك لمدة نصف ساعة فقط لأن النشا سريع الجفاف.

اغسلي شعرك بالماء الدافئ وباستخدام البلسم المناسب له.

كرري هذه الطريقة مرة كل أسبوع أو أسبوعين على الأقل.

استخدمي كريمات أو زيوت مرطبة لأنها سوف تحافظ على فرد شعرك.

ويفضل الابتعاد عن غسل الشعر بالماء الساخن جدا.

ما هي اسرع خلطة لتطويل الشعر؟

يمكن عمل وصفة العسل لتطويل الشعر، والتي تتم بخطوات سهلة وهي: