تعرف على كيفية استخدام القرفة كدواء، القرفة ليست مجرد توابل تستخدم في الطهي وبعض العصائر، بل إن مستخلص اللحاء القديم لها يُعتبر فعّالًا في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض. لذا، يجب أن نلقي نظرة على الفوائد الصحية التي يمكن أن تقدمها القرفة كدواء، ولمعرفة كيفية استخدامها لمكافحة تلك الأمراض.

القرفة والأمراض التي تحاربها

يتم الحصول على القرفة من داخل لحاء الأشجار (ليس فقط لحاء الأشجار، ولكن تلك التي تأتي من أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا)، ولم يحدث صعود القرفة إلى الشهرة كعلاج عشبي فعال بين عشية وضحاها، لقد تم الاعتزاز بخصائصه العلاجية قبل وقت طويل من تطور الطب القياسي كما نعرفه اليوم.

تعرف على كيفية استخدام القرفة كدواء

وبشكل أكثر دقة، تم استخدام مستخلص اللحاء من قبل المصريين القدماء منذ عام 2000 قبل الميلاد تقريبًا، حيث تم استيراد القرفة إلى شمال إفريقيا وتظهر الأبحاث الأثرية أن المصريين أنفسهم كانوا يدركون جيدًا خصائصها المفيدة، وبعد ذلك بكثير، في العصور المظلمة، تم استخدام اللحاء في علاج التهاب المفاصل ونوبات السعال والتهاب الحلق.

وغني عن القول، منذ ذلك الحين، تم إجراء العديد من الدراسات فيما يتعلق بالقرفة كدواء طبيعي، مما أدى إلى العديد من النتائج، ترتبط بعض الحالات الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تعالجها القرفة بالجهاز الهضمي، فهي بمجرد تناولها، تؤدي زيوتها إلى زيادة الشهية، ويمكن أن تقلل من انتفاخ البطن وتحسن تدفق الدم بشكل عام في الأعضاء، وخاصة المعدة، وبينما يساعد الزيت الموجود في هذا اللحاء على زيادة تدفق الدم في أعضاء الجهاز الهضمي، فإن التأثير الإيجابي يمتد أيضًا إلى الرحم.

فيما يتعلق بالحالات الأكثر خطورة، فإن تناول القرفة يمكن أن يساعد المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 وحتى مشاكل القلب والأوعية الدموية، في حين أن الدراسات التي تربط هذا العلاج العشبي بمرض السكري لم تكن واسعة النطاق بحيث تؤكد بلا شك الدور المهم للقرفة، إلا أن النتائج كانت مشجعة، حيث أظهرت أن تناول ما يصل إلى 6 جرام يوميًا يقلل من مستويات الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية داخل الجسم.

دراسات أخرى تضع القرفة في مواجهة الحالات الخطيرة الأخرى، مثل مرض الزهايمر وفيروس نقص المناعة البشرية، لأول مرة، استخدم الباحثون الإسرائيليون CEppt (مركب قرفة معزول) على فئران التجارب وذباب الفاكهة المصابة بمرض الزهايمر في أشكاله الأكثر عدوانية، وبعد أربعة أشهر، أظهر المشاركون علامات تحسن كبيرة، علاوة على ذلك، يمكن لمستخلص اللحاء نفسه أن يخفف من مرض التصلب المتعدد، مما يجعله بديلًا أرخص بكثير للأدوية الموصوفة.

كيفية استخدام القرفة كدواء

تعرف على كيفية استخدام القرفة كدواء

في حين أن القرفة هي بالفعل علاج طبيعي رائع للعديد من الأمراض، إلا أنها لا تزال أيضًا من التوابل، مما يعني أن مجرد تناول كميات كبيرة منها يعد أمرًا محظورًا، فقد أظهرت الأبحاث أن تناول ما يتراوح بين 2 إلى 6 جرام من القرفة يوميًا يضمن أنك ستستمتع بالفوائد الصحية التي تجلبها، ويمكن استخدامها كدواء بعدة طرق مثل:

شاي القرفة

قم بتخمير الشاي باستخدام لحاء الشجر لأطول الأوقات، أحد الأمثلة الأكثر شعبية لهذا النوع من الشاي هو الرويبوس الأحمر الجنوب أفريقي، المصنوع من لحاء الشجيرات المحلية، ببساطة عن طريق غلي بعض الماء وإضافة القرفة فإنك توفر الكثير من الوقت وتكون قادرًا على تناوله بشكل أسرع بكثير مما لو كنت تستخدمه في الطعام، تذكر أن الماء المغلي قد يقلل من تأثير محتويات القرفة.

تعرف على كيفية استخدام القرفة كدواء

استخدام القرفة كتوابل

هناك طريقة منطقية أخرى يمكنك من خلالها الاستفادة من خصائص القرفة العلاجية، وهي استخدامها بالطريقة التي كانت تستخدم بها دائمًا، كتوابل، من أجل زيادة الاستهلاك، حاول العثور على المزيد من الوصفات التي تسمح بنكهتها القوية وأخرج تلك العصي من الخزانة وضعها على طبقك.

تعرف على كيفية استخدام القرفة كدواء

استبدال السكر بالقرفة

سواء كنا نتحدث عن الصلصات أو بعض أطباق الخضار، يمكن للقرفة أن تحل محل السكر الأبيض والبني بسهولة، من الأفضل استخدامه مع الجزر والبطاطا، على عكس السكر، لن ترفع القرفة مستويات السكر في الدم وإنتاج الأنسولين، مما يتركك دون دوار من الارتفاعات والانخفاضات في الطاقة خلال اليوم.

تعرف على كيفية استخدام القرفة كدواء

وأيًا كانت الطريقة التي تراها مناسبة لاستخدامه، فإن خصائصه العلاجية لا تقدر بثمن وستحدث فرقًا كبيرًا، سواء من منظور الصحة أو التوازن، من خلال ترجيح كفة الميزان لصالح القرفة وتقليل استهلاك السكر، ستتمكن من الحفاظ على مستويات كافية من الكوليسترول والشعور بالارتياح أثناء القيام بذلك، حتى لو لم تكن تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي (الحالات التي يمكن للقرفة ردعها على الفور تقريبًا)، فإن تناولها يمكن أن يمنع عددًا كبيرًا من الحالات الأخرى الأكثر خطورة على المدى الطويل.