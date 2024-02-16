تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات والعرب سات بأعلي جودة، العديد من الأمهات يبحثن عن تردد قناة طيور الجنة 2024 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لأن القناة تعتبر وجهة مفضلة للأطفال حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني والبرامج المصممة خصيصًا لتنمية مهاراتهم وتسليتهم، يتطلع الكثير من الأهالي والعائلات إلى هذه القناة لتوفير تجارب تعليمية وترفيهية ممتعة لأطفالهم.

من خلال موقعنا على الإنترنت، سوف نقدم لك المعلومات الكاملة عن تردد قناة طيور الجنة على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، وذلك لضمان استقبال القناة بوضوح وجودة عالية لتجربة مشاهدة ممتعة للأطفال.

تردد قناة طيور الجنة 2024

يُمكن لمحبي قناة طيور الجنة الاستمتاع بالتردد الجديد الذي يقدم العديد من البرامج والأغاني والأناشيد المميزة، تُعتبر القناة مصدرًا للمحتوى التعليمي والإرشادي الهادف للأطفال، حيث تُرسخ مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي بشكل إيجابي، يُقدم تردد القناة على نايل سات الجديد كما يلي:

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الجودة: إتش دي.

استقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

أما تردد قناة طيور الجنة على عرب سات:

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

باستخدام هذه الإعدادات، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمحتوى القناة بجودة عالية وفي أي وقت يروق لهم.

مميزات قناة طيور الجنة الفضائية

تتميز قناة طيور الجنة بعدة مميزات ملفتة، منها: