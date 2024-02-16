اسعد أولادك وجدد تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية 2024، تردد قناة طيور الجنة يُعتبر من بين أكثر الترددات بحثًا على مستوى العالم العربي، إذ تُعتبر القناة واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، تميزت قناة طيور الجنة خلال السنوات السابقة بمحتواها المتميز والمناسب للأطفال في جميع الأعمار، وذلك بفضل جهود فريق عمل متميز في تأليف وإخراج الأغاني والبرامج.

من خلال هذا المقال، سنوفر لكم تردد قناة طيور الجنة على مختلف الأقمار الصناعية، لتتمكنوا من متابعة برامج القناة بسهولة ووضوح. تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات

قناة طيور الجنة التي تقدم مجموعة من أفضل الأغاني والأناشيد الترفيهية والتعليمية، والتي حفظها الأطفال وصاروا يرددونها لما يميزها من إيقاع مميز وكلمات هادفة، الغرض منها تعليم الصغار أساسيات الدين والسلوكيات الحسنة والأخلاق الطيبة، لذا يبحث الكثير من الأباء والأمهات عن تردد القناة وكيفية استقبالها على جهاز الرسيفر، وفيما يلي سنوضح لكم تردد قناة طيور الجنة على النايل سات وإعدادات الضبط:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11393

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسعد أولادك وجدد تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية 2024

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

وحرصًا من مسئولي قناة طيور الجنة على نقل برامجها إلى كافة البيوت العربية قامت ببث القناة على أكثر من قمر صناعي وبأعلى جودة ممكنة حتى يستمتع محبي القناة بمشاهدتها على مدار اليوم دون تقطيع أو أي مشاكل متعلقة بالبث، وقد يتغير التردد من حين لآخر لضمان وصول أفضل خدمة للجمهور، وفيما يلي نستعرض لكم إعدادات ضبط تردد قناة طيور الجنة على العرب سات: