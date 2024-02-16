"اسعـد عيالك" تردد قناة بطوط 2024 نايل سات، تردد قناة بطوط يعتبر محطة بحث شائعة بين الآباء والأمهات الذين يسعون لتوفير بيئة ترفيهية آمنة ومثرية لأطفالهم، وتعتبر القناة واحدة من أهم القنوات التي تقدم محتوى مناسب ومسلٍّ للجميع بمختلف الأعمار.

تُعرف بطوط بتقديمها تشكيلة متنوعة من الأفلام الكرتونية الممتعة التي تستمتع بها جميع الأجيال، بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي تعزز من تطوير وتعزيز مهارات الأطفال. في هذا المقال، سنقدم لكم التفاصيل الكاملة حول تردد القناة وما تقدمه من محتوى مميز.

تردد قناة بطوط

تصاعد البحث في الفترة الأخيرة من الأمهات عن تردد قناة بطوط، لما تتميز به من محتوى ترفيهي وآمن للأطفال، يساعدهم في تنمية ذكائهم ومهاراتهم، بطريقة تتناسب مع جميع الفئات العمرية، ولهذا تمكنت القناة من تحقيق شعبية كبيرة على مستوى العالم العربي، وسيتم عرض القناة بإشارة قوية وتقنية عالية للصوت والصورة عبر التردد الجديد لها على الأقمار الصناعية عرب سات، ونايل سات.

مميزات قناة بطوط الجديدة

تعتبر قناة بطوط من أفضل قنوات الأطفال التي لديها مميزات كثيرة تميزها عن غيرها من القنوات، من هذه المميزات الآتي:

تعرض قناة بطوط برامجها بجودة عالية وصوت واضح،

مما يتيح للأطفال الاستمتاع بتجربة مشاهدة مميزة.

تبث القناة محتواها على مدار 24 ساعة كاملة وبشكل مجاني.

تقوم القناة بعرض مجموعة من البرامج تتلائم مع فئات متفاوتة من الأعمار، كما تقدم مجموعة من الأغاني والمسلسلات الكرتونية الممتعة بالنسبة للأطفال في سن الحضانة.

تقدم القناة محتوى هادف يساعد على تنمية مهارات الأطفال وتوسيع تفكيرهم ومداركهم.

تردد قناة بطوط الجديد

تعمل قناة بطوط على التحديث من جودتها حتى لا يشعر المشاهدين بأي سلبيات أثناء المشاهدة، ومع هذا التحديث يتغير التردد ليكون بالشكل التالي:

تردد قناة بطوط على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل التصحيح: ⅚.

تردد قناة بطوط على نايل سات