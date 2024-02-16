تردد قناة توم وجيري الجديد2024 لأجدد افلام الكرتون، يسعى العديد من الآباء والأمهات بحماس للعثور على ترددات قناة توم وجيري لتلبية احتياجات أطفالهم، حيث توفر هذه القناة مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية والبرامج التعليمية والأناشيد الممتعة.

تُعتبر قناة توم وجيري خيارًا آمنًا يمكن الاعتماد عليه لترك الأطفال أمامها بثقة ومع ذلك، يُواجه الوالدين تحديًا في العثور على التردد الصحيح بسبب العديد من الترددات المتداولة غير الصحيحة لذلك، يعد البحث عن التردد الصحيح أمرًا ضروريًا لضمان استقبال القناة بوضوح ودون تشويش.

تردد القناة على نايل سات

وبعد الاهتمام الكثيرين بالعثور على تردد قناة توم وجيري في مختلف أنحاء العالم بعد التغييرات المتكررة في الترددات الخاصة بها سوف نقدم لكم الترددات الجديدة على النحو التالي

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11355

معدل ترميز القناة 27500

استقطاب القناة أفقي

معدل تصحيح الأخطاء ⅚

هذه المعلومات المحدّثة سوف تساعدكم في استقبال برامج قناة توم وجيري بوضوح عال وثبات في الإشارة.

تردد قناة توم وجيري الجديد2024 لأجدد افلام الكرتون

تردد القناة على عرب سات

بعدما تعرفنا معا على تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات سوف نتعرف الآن على تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات

القمر الصناعي العرب سات

تردد القناة 11354

استقطاب القناة عمودي

جودة القناة عالية الوضوح HD

معامل تصحيح الخطأ ⅚

معدل الترميز 27500

يمكنكم الآن مشاهدة برامجكم المفضلة بجودة عالية على القمر الصناعي العرب سات وايضا سوف يتمكن اولادكم من مشاهدة كافة الافلام الكرتونية المفضلة لهم واهمها وابرزها كرتون توم اند جيري.