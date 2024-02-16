تعرف على اسعار كرتونة رمضان 2024 وما محتوياتها فى المحلات التجارية الكبرى،مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأت العديد من المحلات التجارية الكبرى والهايبرماركت في مختلف محافظات الجمهورية بالإعلان عن أفضل العروض لكرتونات رمضان، بأسعار متنوعة تناسب جميع الفئات الاجتماعية.

يسعى الكثير من الناس إلى معرفة أفضل العروض في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها كل أسرة مصرية خلال شهر رمضان المبارك.

اسعار كرتونه رمضان 2024 في الهايبر ماركت المختلفه

يبحث الكثير عن العروض المنتشره في الاسواق التجاريه حاليا من أجل تكوين كرتونة رمضان بأسعار مناسبه وبكميات كبيرة لمساعده الأسر الفقيرة في الوقت الحالي بعد تطور الاوضاع الاقتصاديه في البلاد ومن افضل هذه العروض الآتي

سعر كرتونة رمضان في أولاد العثيم 155 جنيه مصري

شاي 40 جم.

عبوة بلح 400 جم.

كيس مكرونة 300 جم.

كيلو سكر.

كيس أرز 900 جرام.

زيت خليط 600 ملل.

ملح 225 جم.

كيس صلصة 35 جم.

سعر كرتونة رمضان في أولاد رجب 170 جنيهًا

شاي 400 جرام

سمنة 350 جراما.

كيلو أرز.

كيلو سكر.

كيس صلصة 135 جراما.

كيس مكرونة 350 جراما.

سعر كرتونة رمضان في الراية ماركت 190 جنيه

كيلو سكر.

2 ملح 200 جم.

1 فول 250 جم.

ارز 900 جرام.

2 مكرونة 275 جم.

صلصة 35 جم

سعر كرتونة رمضان في خير زمان 250 جنيه مصري